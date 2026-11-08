La edición 130 del Gran Premio Nacional G2 nacido en 1988 capta la atención, consagra al crack 2026

Con 14 carreras desde las 13:30 horas, Maroñas ofrece una destacada reunión que invita a todos los burreros a decir presente en el Jerárquico de Ituzaingó: se define el crack de los nacidos en 2023, al Derby lo acompañan dos estupendos largometrajes sobre grama, el Carlos Pellegrini sobre 2.400 metros y el Storace sobre 2.100, en este caso para féminas.

A las carreras estelares se le suma un homenaje a una reconocida figura del turf como lo es Aníbal San Martín, entrenador del triple coronado y luego mejor caballo del mundo Invasor, a 20 años de su triunfo en la Breeders Cup Classic. También habrá actividades fuera de las pistas, asadores, música en vivo, la presencia de Maroñito para alegría de los más chicos y un sorteo con el juego La suerte en tus manos.

A nivel de cancha, el primer clásico disputarse es el Carlos Pellegrini, se ven las caras, nuevamente, tres de los mejores caballos fondistas de nuestro turf, Native Extreme, ganador del pasado José Pedro Ramírez; Olympic Olympic, que viene de ganar el Honor y representante de nuestro turf en el Latino de La Gavea el pasado año y Galikovic, segundo de Teao en el Latino de Monterrico de este año que tras caer ante el del Hs. Regina va por la revancha al igual que el de Los Mareados. Serán 24 cuadras a pura emoción.

Acto seguido va el Storace en 2.100 metros en donde Bonita Johana va por su rehabilitación ante un lote parejo. Según su entrenador Copy Link está impresionado con el crecimiento deportivo de la defensora de La Lata, ojo con ella; Dua Lipa cambió de manos y es brava en carrera sin descarte.

A las 18:00 toca la campana del Gran Premio Nacional en donde ocho destacados potrillos viajarán rumbo a la gloria en busca de la corona del mejor de los nacidos en 2023.

Llega pronto Abrileño Fever para repetir su hazaña del Jockey Club. Es Patriarca, ganador de la Polla de Potrillos, quiere borrar lo de la segunda gema y se quiere llevar la corona mientras que su compañero de colores International Star tras ganar el Criadores y ser segundo en la segunda gema es rival de riesgo al igual que Petkovic.

Se corre el Derby, la edición 130, nacido en 1888 sigue concitando el interés de la grey burrera. ¡Se corre!

Las Piedras festejó su 89 aniversario

Tres clásicos se disputaron en la tarde de sábado en el hipódromo Las Piedras, abrió Animado Zun en el Roberto Irazoqui que en 1'24"90 derrotó a Omini por por largos y medio con la monta de Pablo Rodríguez bajo los cuidados de Germán González.

En el Rodríguez Larreta el triunfo viajó a Maroñas de la mano de Helenita que recuperó fuerzas para llevarse la victoria en 1'26"74, la defensora de las sedas Los Dos logró vencer a Hermetica por un cuerpo.

Al cierre fue destacada victoria de Progreso que se vino de un viaje en el 89 Aniversario de Las Piedras, el del stud Rosso aventajó a Apache Cat por tres cuerpos y medio en 1' 31"35 con la guía de Héctor Lazo con sedas de Rosso.

