La Classic de Campeones va sobre 2 kilómetros con 13 pretendientes que ocuparán gateras a las 18:45 hs

Desde sus inicios en 2008 con aquellas tres carreras para los nacidos en 2005 la Serie Campeones fue creciendo año a año, en 2009 se sumaron las pruebas de mayores para cerrar las siete carreras de hoy en día con la Mile que a la fecha es la única prueba que se disputa sobre pista de césped.

Es la Classic la prueba que reparte 2.5 millones de pesos de los 13.5 millones que aportan de bolsa los organizadores - Propietarios y Criadores - más Codere, para esta oportunidad serán 13 los participantes de la carrera que va sobre 2000 metros, está ubicada en 13er término y la campana tocará a las 18:45.

Tras el doblete del Hs. Phillipson con Quixote y Pluto en los dos últimos años y del Hs. Bage do Sul que sumó cuatro de 2020 a 2023 con Trancaferro, Atletico el Culano y Don Bimbo, este domingo otros dos colores con rica historia en nuestro turf son los que aparecen con mayor chance de llevarse la victoria. Las sedas del 3 de enero estarán representados por el elegido de la página Ave Royale mientras que enemigo intimo que tiene el Sloane Avenue es nada más ni nada menos que el doble ganador del Piñeyrua de Reyes, Si Señor que sube 400 metros para demostrar que aparte de ser un excelente millero se puede llevar la prueba de los dos kilómetros. El Phillipson no se queda atrás con el fabuloso Pluto que va por el double event y cada vez que la afición lo deja de lado el hijo de Discreetly Mine vuelve por sus fueros para alegría de sus conexiones ya con siete años de edad.

Tienen rivales que pueden sorprender, pero estos tres son los que se llevaran las miradas lo que se verá refelejado en las pizarras y en el totalizador.

Todas las demás pruebas de la Serie tienen sus atractivos, por su orden van la Mile (14:45), Juvenile Sprint (15:15), Distaff (16:15), Juvenile (16:45), Juvenile Fillies (17:45), Interior (19:15) cerrando una espectacular Sprint a gatera llena a las 19:45 horas.

La reunión inicia a las 12:45 y a nivel de apuestas tiene en la cuatrifecta de la Mile a un atractivo de ventanilla, aporta de acumulado 850 mil pesos y todo hace pensar que superará el 1.6 millón de pozo en carrera complicada de acierto con muchos mandiles con chance de ocupar los primeros cuatro chapas de la carrera.

Se suman trifectas y cuatrifecta con acumulados más la Fortuna en carrera.

