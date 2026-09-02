Hi Pocho asumió todos los riesgos en el clásico Ensayo y se ganó una gatera en el Jockey Club argentino

De manera contundente y por 6 cuerpos, el representante de la caballeriza El Gran Robert (AZ), Hi Pocho, logró su victoria más trascendente y se aseguró un lugar en la gran carrera de octubre

¿Encontró finalmente la fórmula del éxito Hi Pocho? Repasando las anteriores actuaciones del crédito de la caballeriza El Gran Robert (AZ) que entrena Marcelo Sueldo y la forma en que ganó el Clásico Ensayo (G3) – Copa Fernando Santamarina, uno de los cotejos más atractivos que ofreció al público el Hipódromo de San Isidro durante la jornada de sábado, es probable que se arribe a la conclusión de que esto es así.

Porque asumiendo todos los riesgos desde la suelta como, no había podido conseguir por diversos motivos en sus presentaciones previas, el hijo de Hi Happy criado por Haras Embrujo S.A. fue tanto dueño y señor en soledad del desarrollo como de la definición.

Llevado como en toda su campaña por la mano calma de Gonzalo Borda, el vistoso alazán que registró 496 kilos en la balanza bebió vientos con parciales favorables y Sarraceno a sus “espaldas”, misma soltura y comodidad con las que arribó a la recta final con panorama totalmente favorable.

Ese último tramo de la carrera fue para el enemigo un trámite, porque los que amenazaron con atropellar se fueron en amagues, y porque a Sarraceno, el adversario que ofició de perseguidor, no le quedó combustible como para intentar una reacción frente a un rival que fue muy superior.

Por 6 cuerpos Hi Pocho alcanzó su primer éxito gradual y el pasaje al Gran Premio Jockey Club (G1-2000 m) de octubre, mientras que Sarraceno se aseguró un segundo puesto de enorme valor, al tiempo que Rugbier Boy, otro de los que siguió infructuosamente al ganador, completó el podio a 2 cuerpos del escolta, el representante de Victoria.

Todos los aplausos, merecidos, por cierto, fueron para Hi Pocho, ejemplar al que le cambiaron el nombre original de Romantique y adquirió el del sobrenombre de Berenice, la novia de Lautaro Espósito, el joven propietario de, nada menos que, el serio aspirante a la segunda gema de la Triple Corona.

DESTACADO

“Ganó muy bien. Los parciales lentos lo favorecieron y creo que esta es la forma en la que tiene correr, entre los de adelante y sin tironearlo. Estoy seguro que es un caballo fondista y por eso no va a tener problema en mayores distancias. Quedó muy bien tras la carrera y obviamente que el próximo objetivo será el Gran Premio Jockey Club”, dio su testimonio Marcelo Sueldo sobre el éxito más relevante de Hi Pocho y los pasos a seguir con el crédito de El Gran Robert (AZ).

CLÁSICO LA MISSION (G2), 2000 METROS HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Revista Palermo

Y qué bien le ha asentado la madurez a la representante de la caballeriza Bucéfalo, protagonista de uno de los compromisos estelares de la programación sabatina en el predio norteño, que concentró en los partidores a hembras de 4 años y más, a peso por edad sobre las 20 cuadras. En ese contexto, la pupila de Pablo Sahagian revalidó de qué está hecha para superar en buena ley a la campeona Charm, que en la temporada 2025 fue Mejor Dos Años Hembra, Mejor Tres Años Hembra y Yegua del Año.

Tras su conquista en la milla del Clásico Eudoro J. Balsa (G3), la zaina encaró por primera vez el estirón a los 2000 metros de la mejor forma. En la escena debió enfrentarse a rivales de mayor experiencia en el plano jerárquico, lo que se traducía en un desafío complejo; sin embargo, con su calidad pudo superarlo, ¡y de qué manera!

Con la óptima conducción de Juan Pablo Paoloni —jockey que indiscutiblemente transita por su mejor momento profesional y al cual le están llegando mayores oportunidades—, la nieta de Asiatic Boy saltó desde el vamos a liderar las acciones. Se desplazó con un tranco sostenido que le permitió marcar los parciales para guardar lo mejor de sí para la definición.

Charm se colocó a su costado exterior, dando la sensación de que cuando quisiera la dominaba; pero la gallardía y guapeza de “La Chili” fueron mucho más. Tras una ardua batalla en la recta final, aguantó a su máxima rival en la pista para hacerla rebotar y retratarse frente a la meta con ¾ de cuerpo de diferencia, en lo que fue otra muestra de calidad para dar continuidad a su crecimiento y seguir potenciando su perfil de cara a los futuros compromisos en la máxima escala, siendo el Gran Premio Copa de Plata (G1-2000 m) la carrera con la que los suyos sueñan.

En un tiempo oficial de 2’1”86/100 sobre césped normal, la criada en Haras Abolengo completó el quinto logro de su campaña luego de 12 intervenciones, siendo este triunfo, por ahora, el más destacado de su fructífero historial.

Declaración

“Siempre se la había tenido como una buena yegua. Volvió, ganó el Balsa y ahora ganó este La Mission. De una carrera a la otra pegó un salto importante, andaba súper bien y le teníamos mucha fe. Sabíamos que era bravísima Charm, pero la de nosotros llegaba a la carrera en gran forma. Pasa por un buen momento y esperamos que la siga acompañando la salud”, manifestó Juan Pablo Paoloni, su jockey.

Textos: revista Palermo (ARG)

