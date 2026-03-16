French Fever ganó el handicap especial Kumis en Maroñas de forma clara

Con muy buena tarea de Waldemar “Pelito” Maciel, la cuatro años French Fever obtuvo la prueba central de la jornada de la víspera en Maroñas. La defensora de las sedas Antonella vino ubicada en puestos intermedios para ir en busca de la prueba especial en mitad de la recta y mantener ventajas para llegar al espejo con claras ventajas estampando 2´07”04 para recorrer los dos kilómetros pactados.

La hija de Texas Fever logra su segundo victoria en el Jerárquico primero de corte mayor, su pasada victoria fue el 19 de octubre de 2024, luego logró varias posiciones rentadas en ese lapso incluyendo un segundo puesto en esta misma carrera el pasado año.

Gustavo Vergara presentó a la ganadora, luego de la prueba expresó: “Hablamos con Maciel antes de la carrera, la yegua estaba bien ubicada en la escala de pesos del handicap, la idea que se llevó acabo fue venir balconeando a las punteras para ir a buscar la carrera en la recta. Para mi es una satisfacción de ganar el especial Kumis ya que es la quinta vez que lo gano”, terminó diciendo el entrenador de la ganadora.

Ignacio Sánchez

French Fever estuvo sin competir el pasado año durante siete meses, con horas extras trabajadas la zaina le está devolviendo a sus conexiones la espera con este tipo de actuaciones.

Cuando las cinco participantes del Kumis salieron del boquerón la pedrense Khalessi Glory salió a mover los relojes, se le puso a su lado Ghost Rider con French Fever cerca dejando detrás a Voice Out y en retaguardia quedaba Miami Fever.

En el ecuador de la carrera Lazo seguía con la de los Marrero adelante, Everton movía a la suya mientras que “Pelito” comenzaba a mover a la suya para quedar cerca de la puntera que antes de entrar a la recta cedía posiciones mientras que por dentro acortaba distancias Voice Out y por fuera Miami Fever.

En los 300 ambas rivales de French Fever se dejaron gritar, en los 200 si jockey la llamó al orden para que French Fever respondiera para llevarse el especial de domingo.

Fue escolta Voice Out a tres cuerpos quedando tercera Miami Fever a dos largos y cuarto cerrando las chapas rentadas Ghost Rider.

Ganó French Fever, el quinto Kumis para Vergara.