Forever Young en Meydan se prepara para la Dubai World Cup de este 28 de marzo

El trío estelar de las carreras de caballos —el superestrella de las pistas de tierra Forever Young, el entrenador Yoshito Yahagi y el jinete Ryusei Sakai— se reunieron el lunes en el Hipódromo de Meydan, antes del intento del potro de cinco años por hacer historia en la Copa Mundial de Dubái de este fin de semana.

Una victoria en la 30.ª Copa Mundial de Dubái permitirá a Forever Young, doble ganador de la Copa Saudí y campeón de la Breeders' Cup Classic, superar a Romantic Warrior como el caballo de carreras con mayores ganancias de todos los tiempos. También representará una oportunidad de redención tras el tercer puesto del campeón japonés el año pasado, por detrás de Hit Show, que vuelve a enfrentarse a él doce meses después.

Montado por Yuki Araki, Forever Young salió a la pista de tierra de Meydan junto a su compañero de cuadra American Stage, que participa en el Dubai Golden Shaheen.

"Solo fue una vuelta y media en la pista de tierra esta mañana", dijo Araki. "Todo va bien hasta ahora".

Poco después del entrenamiento, llegaron Yahagi y Sakai, apenas unas horas después de haber competido en el Hipódromo de Hanshin en Osaka. Además de Forever Young y Hit Show, también regresan de la Copa del Mundo del año pasado Walk Of Stars e Imperial Emperor, entrenados por Bhupat Seemar. Ambos son ganadores de Grupo 1 en la pista de tierra de Meydan.

"Están en excelente forma", dijo Seemar. "Creo que Imperial Emperor está mucho mejor que el año pasado. Creo que estaba un poco cansado. Lo hemos puesto a punto y está genial. Y Walk Of Stars ha mejorado con cada carrera este año, así que ambos están en buena forma.

"Forever Young es el mejor caballo del mundo, nadie puede negarlo. Ha ganado en todas las carreras y es fantástico tener la oportunidad de enfrentarme a él de nuevo".

El Sheema Classic con seis millones de bolsa

El legendario entrenador irlandés Willie Mullins suele ser noticia en marzo durante el emblemático Festival de Cheltenham, la cita hípica de obstáculos más importante del mundo. Este año no fue la excepción, con ocho victorias a lo largo de la semana, incluyendo las dos carreras más importantes: el Champion Hurdle y la Cheltenham Gold Cup.

Sin embargo, por primera vez en más de una década, intentará lograr un extraordinario doblete en marzo al aspirar a ganar el Longines Dubai Sheema Classic con Ethical Diamond, ganador de la Breeders’ Cup Turf y participante en Cheltenham los dos últimos años.

El doblete Cheltenham-Dubái nunca se ha conseguido, aunque el gran François Doumen preparó a Jim And Tonic para ganar el Dubai Duty Free de 2001 y tuvo ganadores en el Festival de Cheltenham en 2000, 2002 y 2003 (el Festival de Cheltenham de 2001 fue cancelado).

Mullins solo había tenido un participante en la noche de la Copa Mundial de Dubái, cuando Simenon terminó último detrás de Certerach en la Copa de Oro de Dubái de 2014.

Sin embargo, Ethical Diamond ya ha marcado un hito para Mullins al darle su primer triunfo en la Breeders' Cup. El castrado de seis años también ganó el Ebor Handicap en York el año pasado, así como el Duke of Edinburgh Stakes durante Royal Ascot.

"Está muy bien, ha comido todas las noches y está en plena forma desde que llegó", dijo T. J. Comerford, el encargado de los caballos que viaja con Mullins. "Está en excelente forma. Es un caballo muy fácil de manejar, tiene buen carácter y estamos muy contentos con él.

"Estuve allí para la Breeders' Cup, fue un gran día. No sabía qué esperar, pero es Willie Mullins, nunca se puede subestimarlo".

Si bien caballos como Fantastic Light, St Nicholas Abbey y Rebel’s Romance han ganado tanto el Dubai Sheema Classic como la Breeders’ Cup Turf, ninguno ha ganado el Sheema cinco meses después de su victoria en la Turf.

Sorprendentemente, esta misma estadística se aplica a la Japan Cup previa al Sheema, algo que Calandagan, entrenado por Francis-Henri Graffard, intentará superar este fin de semana.

Jeremy Lobel ha sido parte fundamental de las giras mundiales de Calandagan y está en una posición privilegiada para evaluar el estado del Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines 2025, a cinco días de su segundo intento en el Dubai Sheema Classic.

Lobel declaró el lunes: “Calandagan fue paseado a pie el domingo y hoy lo monté, aunque seguimos en cuarentena, así que solo caminamos y trotamos”.

“Esta mañana estaba muy tranquilo y ha madurado mucho con la edad. Sus primeros días aquí, hace doce meses, estaba algo nervioso e inquieto, pero con todos los viajes que ha hecho desde entonces, ahora está mucho mejor.

“El plan es que mañana haga un galope en la pista principal de tierra con Rayevka, que hoy trabajó en la pista de césped. Creo que lo mantendremos en forma los días previos a la carrera, ya que hizo un excelente trabajo justo antes de irse de Chantilly.”