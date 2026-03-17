Florida, el San Félix, Las Piedras y Maroñas son sede del fin de semana hípico que tendrá dos estelares

Con dos reuniones en el sistema integrado nacional del turf en Florida, y el San Félix de Paysandú, se corre jueves y sábado. Las Piedras entrega 10 carreras de viernes a partir de 165 inscriptos, mientras que el Jerárquico va tras Paysandú en la sabatina y el domingo.

Se han conformado un total de 23 carreras a partir de 284 inscriptos de las cuales dos de corte estelar. Se disputan el Diana G3 sobre la milla en llamado para ellas y el Chile que trata de un cortometraje en pista verde.

En prueba de féminas serán de la partida Gata de Verano, Sapacara, Namanste India, La Belle Julia y Albion, largando por flanco externo Truco E Flor.

En 1200 en césped prometen ocupar gateras Timbalero, Leopard Dance, Grandinata, Ta-Valente, Trigger Kitten, Figaro, Principe Rebelde, Justice Cat, Loco Jorge y Machine Machinist.

Las Piedras en marzo y abril

La baja de retención al 18% cuenta con el beneplácito de los apostadores en el hipódromo de Las Piedras.

Así se lo han hecho saber a las autoridades de HRU varios de los contertulios que han cambiado acérrimas criticas a buen sabor de boca por el cambio implemantado.

Edison Rosas y Tomballet, Edinson Rodriguez y Put Fashion, Maximo Gonzalez y Sunday Moon, Fernanda Rodriguez y Casual - Premio Keep Down, 10 carreras de caballos en el Hipodromo de Las Piedras, departamento de Canelones, turf, ND 20240518, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Los dos y tres años con nueva modalidad en el formato bolsa y porcentajes

En el pasado mes de enero la DGC confirmaba que la distribución del premio hípico era en el marcador rentado, 1°: 60%, 2°: 21%, 3°: 13%, 4°: 6% de la bolsa y de pagar el 5° se agregaba un 4% pasando del 100% al 104%.

Tras los cambios de incentivos a ejemplares nacidos en Uruguay en carreras para ejempalres de 2 y 3 años del 40% al 30% se cambió también el porcentaje de distribución de bolsa que va de esta manera: hasta ocho corriendo del 1° al 4° cobran: 57, 21, 14 y 8% y en caso de entrar a la cancha 9 o más ejempalres a la cancha los porcentajes van de la siguiente forma; 54, 20, 14, 8 y 4% respectivamente.

En una carrera de dos años con una bolsa (a la fecha) de 454.000 pesos de ganar un ejemplar nacido en Uruguay y de correr nueve o más participantes el ganador deja de percibir 112.000 pesos, 10% por incentivo y 6% de bolsa.

Es la nueva modalidad.

