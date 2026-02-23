Destaque para Grandinata en el clásico Juana Mautone disputado en Maroñas

Con la guía de Waldemar Maciel la excelente Grandinata derrotó a Peligrosa por estrecho margen en el clásico Juana Mautone de Cousiño disputado sobre el kilómetro en el hipódromo de Maroñas en 1’00”21.

Tras la carrera el eficaz jinete, expresó: “Grandinata es una yegua difícil de trabajar, quiero felicitar a todo el equipo de trabajo ya que la yegua sale conmigo a la cancha pero es complicada. Era una carrera brava porque corríamos en una carrera corta contra especialistas, agradezco a los allegados a Peligrosa ya que decidí correr a Grandinata”.

Mientras que el entrenador, Sergio Dorneles, de paso a la foto dijo: “Te comenté en la semana, era una carrera tramposa para nosotros” y vaya si Dorneles tenía su razón ya que su pupila dominó durante toda la carrera, pero tuvo que poner el resto para llevarse un nuevo clásico a su destacada foja.

La hija de Trinniberg, baby crack de su generación 2025, bajaba al kilómetro a enfrentar a rivales que saben de este tipo de competencias, la defensora de las sedas Cabaña el Indio respondió desde apertura de gateras hasta el disco ya que tuvo energías en los últimos metros para contener a Peligrosa que se le vino a las barbas, le entró al cuerpo pero no pudo con la nacida en el haras Don Carlos.

La carrera tuvo en Grandinata a su máxima figura desde que el starter dio rienda a las cinco participantes del único clásico de la jornada, saltaron Peligrosa y Divine Action a presentarle lucha con Hermosa Pinga y Golden Candy a par de cuerpos de las punteras.

Recorridos 400 metros en 22”36 Grandinata tomó un cuerpo de ventaja sobre Peligrosa dejando tercera a Divine Action con la de retaguardia a tres cuerpos.

Cuando entran a la recta, Grandinata se abre mientras que Peligrosa pegada a los palos le seguía los pasos. Desde el fondo arma la atropellada de Hermosa Pinga, Divine Action perdía acción mientras que Golden Candy no descontaba.

En los 300 finales Grandinata tomó un par de cuerpos, pero en la última cuadra Cáceres con Peligrosa comenzaron a acortar ventajas, le entraron al cuerpo pero no pudieron impedir un nuevo triunfo de Grandinata que vuelve nuevamente al podio estelar en esta temporada.

Fue tercera a tres cuerpos Hermosa Pinga delante de Divine Action que llegó a cuerpo y cuarto de la que integró la trifecta. Cerró las chapas Golden Candy.

El súper sábado es la previa del mitin del 28 de marzo

El hipódromo de Meydan se apresta a disfrutar su Súper Sábado con la disputa de varias pruebas estelares que dan visa a los grandes clásicos del 28 de marzo.

El Al Maktoum G2 va sobre 2000 en arena, el Dubai City of Gold G2 en 2410 metros en grama, el Sinagpur Stakes G2 es sobre 1800 también sobre pista de césped. Para potrancas se disputa el Jumeirah 1000 Guines y para potrillos, ambos sobre 1600 en verde, el Burj nahaar es G3 sobre 1600 en arena, el Mahab al Shimaal G3 en arena y 1200, misma distancia en verde se corre el Nad Al Sheba.

Triplete del un doloreño con un sanducero, Devassa anota y corre en Turfway Park

La dupla de Facundo Santesteban y Diogo González sumaron de a tres en las pruebas de grama de segundo, tercer y quinto turno de la jornada de domingo. El entrenador doloreño en la 2da puso 1/2/3/5, en la 4ta: 1/2 y en la quinta: 1/3/4 siempre con Diogo en la foto. Buena cosecha para el cuidador en los semáforos verdes de domingo.

La crack de su generación Devassa se prepara para su regreso con la de colores este sábado 28 de febrero en una prueba estelar en el hipódromo de Turfway Park. Paulo Lobo también confirmó que llegó a sus manos el pingo Obstacle.