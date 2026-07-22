En Maroñas se disputan dos clásicos con historia que nos entrega nombres que luego fueron cracks de año

Tanto el clásico Ensayo como el Producción Nacional, hoy ambos de Grupo 3 en el tomo Uno de la IFHA, han oficiado de trampolín para la Triple Corona de cada año si escribimos desde la reapertura hasta el pasado año.

Ambos clásicos son la antesala de las Pollas de Potrancas y Potrillos y son los más los que prefieren dar el salto tras el Criterium e ir directo a la primer gema pero hay de los otros, que son los menos.

Campañas diferentes tuvieron dos de los tres triple coronados de 2004 a 2025, Invasor, tras ganar la de condición, sufrió una lesión que le dejó reaparecer en el Ensayo de 2005 para luego seguir de largo y consagrarse como el mejor potrillo de Maroñas tras obtener las tres gemas y ser vendido.

Mismo final tuvo Sir Fever pero no misma campaña ya que el defensor del Oro Negro no dejó pasar clásico alguno, ganó 10 en 2014 incluyendo Criterium, Ensayo, Polla, Jockey Club y Nacional para luego sí emigrar no con el mismo suceso del defensor del 3 de enero que tras su paso por Maroñas fue uno de los mejores caballos del mundo ganado entre otros clásicos la Dubai World Cup y la Breeders Cup Classic.

El tercero en la lista fue Fin del Mundo que tras obtener el Ensayo fue segundo tanto en la Polla como en el Jockey Club para luego si llevarse el Derby y coronarse como el crack de la generación nacida en 2009.

En cambio, ninguna de las potrancas ganadoras del Producción Nacional se consagró como la crack en el Gran Premio Selección, tras obtener el G3 sobre 1500 metros, dos de ellas lograron el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del 6 de enero; son los casos de Kalaka Pilck y La Mansa Nistel.

A nivel de jockeys quien más se ha destacado es el salteño Luis Cáceres, quien obtuvo en cuatro oportunidades el clásico Ensayo con Bobby di Job, Monje Negro, Al Fin y Majestic Boy, mientras que el Producción Nacional tiene a Fernando “Chino” Olivera como el más ganador con tres podios, a saber, los obtuvo con Paliza, La Mansa Nistel y Nopaya Naa.

Este domingo ninguno de los dos profesionales compite en las dos pruebas mencionadas, sí varios de los que ya han ganado a lo largo de las 23 anteriores ediciones.

