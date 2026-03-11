El Latino va sumando nombres a las gateras, Galikovic viaja nominado por Maroñas

Cada país de la OSAF va anunciando sus clasificatorias y sus nominados para la próxima justa del Gran Premio Latinoamericano G1 Copa Jockey Plaza que cuenta con el auspicio de Cygames.

Los locales, amén de los ya nominados, tienen una lista de pre clasificados que aguardan la confirmación del resto de las gateras, Puppi’s Husband y Khamal que será conducido por Gustavo Calvente son los locales que irán por defender el invicto de arena en grama

De Argentina viajan al momento Thor Medina y The Gladiator’s Hat, por Chile van Teao, Apolo Rey y Medjool mientras que los norteños ya han nominado a Olympic Oman.

Nuestro Galikovic defenderá a Maroñas en el clásico que reparte US$ 300,000 y se corre el domingo 26 de abril.

La jornada del Latino en Monterrico contará también con la disputa del Clásico Pamplona G1, en 2000 metros en césped, reservada para hembras de 3 años y más edad. Es clasificatoria para la Breeders Cup de octubre 2026 en Keeneland.

El Derby canario cierra triple corona

Este viernes en el hipódromo Las Piedras se disputa el Gran Premio Nacional que consagra al mejor potrillo nacido en 2022 con los ganadores de la Polla y del Nacional en la nómina con una lista de invitados de relieve.

Blowin Inthe Wind dio la sorpresa en la Polla y se llevó la primera gema, al mes el tordillo Heracliodeoro fue a tope de marcador. Ambos derrotaron a El Fari que va por la del desquite y llevarse el Derby.

Desde el mismo techo que el defensor de las sedas Esperanza viaja Cuento Marista que con el “Colo” Díaz van decididos a buscar la corona.