Don Logrado superó su prueba más exigente con una victoria para ilusionarse en el clásico Cocles

Prueba superada. Don Logrado lo logró. Sí, en su primera participación en el plano de jerarquía, el reservado de San Benito salió airoso sin sobresaltos, ratificó su condición de fondista que impone respeto y mostró su nivel al adjudicarse el Clásico Cocles (L), una de las dos pruebas centrales de la reunión disputada el viernes en el césped del Hipódromo de San Isidro.

Para un ejemplar como el hijo de Fortify, criado por la familia Basombrío, que siempre había competido entre la milla y los 2000 metros, recorrido en el cual había logrado sus dos éxitos condicionales, resultaba todo un desafío este primer enfrentamiento clásico. Y frente, además, a ejemplares con experiencia en el metier. Pero para el alazán que entrena Carlos Daniel Etchechoury nada de eso resultó un obstáculo infranqueable. Todo lo contrario, porque lo resolvió con naturalidad y contundencia, como si hubiese recorrido ese camino por mucho tiempo.

Dirigido por Brian Enrique, profesional que exhibió todo su oficio en una misma tarde al ganar en la corta -con Bailarín De Venecia en el Clásico Necochea (L)- y la larga, el nieto materno de Malibu Moon se movió a la expectativa, mientras al frente Playa Chopera marcaba el ritmo, perseguida a prudencial distancia por Cornwall.

En la recta vino lo mejor de Don Logrado, al que Enrique le buscó el lugar más conveniente para atropellar, por mitad de cancha, y cuando desató su avance, fue imparable. Pasó de largo en los 200 finales y para alcanzar la meta con 2 cuerpos sobre Saphirus Blue, también entrenado por Dany, marcando 2’30’’70/100 en su primera salida sobre 2400 metros.

En largo avance, Maestro De Fe se aseguró el tercer escalón del podio, ¾ de cuerpo más atrás.

Cumplió y con creces Don Logrado en su primera salida clásica y sobre 24 cuadras. Y aunque falte mucho y en su entorno sean cautos, cultores del “paso a paso”, no resulta descabellado ilusionarse con verlo animar el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) de diciembre.

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“La verdad es que ganó muy bien en su estreno jerárquico. Él venía de buenas victorias en lacategoría, y la decisión de presentarlo en este clásico y en la distancia, era para probarlo, para saber dónde estábamos parados. Y después de lo bien que ganó, es lógico ilusionarse con la posibilidad de animar la carrera más importante del turf argentino, pero para llegar hasta ahí primeros veremos cómo se van sucediendo los hechos”, fue la cauta respuesta de Carlos Daniel Etchechoury, entrenador de Don Logrado, acerca del futuro del ahora ganador clásico de San Benito.

Gentileza: Héctor Torres - revista Palermo - Argentina