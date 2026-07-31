Distancias a Asesora, OSAF e IRPAC

Hoy toca intentar desmenuzar las diferentes opiniones de la grey burrera en cuanto a los cambios que se van a solicitar a la OSAF y luego considerados por IRPAC para el calendario clásico de Maroñas 2027.

Los dos clásicos que han sembrado casi pánico dentro de la actividad han sido el aumento de distancia del Gran premio Maroñas de 1000 a 1200 metros algo que se estila en todos los hipódromos del mundo con pista de arena que no tienen una recta de 1000 metros lo cual no se trata de algo disparatado, si en pruebas de condición con más de 10 ejemplares se suben a 1100, distancia original de la carrera en sus inicios en 1950 el aumentar 200 metros al cortometraje del Mitin de Reyes.

Más controversial ha sido la baja de 300 metros del Gran Premio Nacional que se disputa sobre 2500 desde fines del siglo 19. El comité fiscalizador trabajó en ello y tras evaluar y estudiar llevó a la Comisión Asesora llevar el Derby a los 2200 algo que se enviará a la OSAF para luego ratificarlo en IRPAC en Paris en octubre. La distancia entre los participantes de los últimos Derbies y el rating jugaron a favor, desde el 2027 va sobre 2200, quizás los 2400 eran los ideales.

