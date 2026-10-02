De camino al Derby de noviembre se corren los dos kilómetros del Gran Premio Jockey Club G3

La segunda gema

Dos kilómetros hacia el Derby

Una foto puede resumir 114 ediciones de la Polla de Potrillos y dejar en claro que solo uno de ellos tiene la posibilidad de ser el 24° triple coronado de nuestro Hipódromo de Maroñas.

Cada carrera tiene su historia y nuestro hipódromo está en vísperas de recibir uno de los clásicos más emblemáticos y longevos del turf uruguayo.

En 1890 se disputó la primera edición del Gran Premio Jockey Club, este domingo será la edición 129 de la prueba distinguida desde 1907 como el segundo eslabón de la triple corona.

Son 2000 metros completos de emoción desde largada al disco, desde la salida del boquerón al espejo en donde Es Patriarca, que en esta ocasión tuvo chance de seleccionar en el sorteo de gateras el puesto de donde largar, y sus conexiones, decidieron ir por la gatera 9 y con ello intentar que el defensor de las sedas Compac no tenga el problema de la Polla en donde, inteligentemente, su jinete Waldemar “Pelito” Maciel tuvo que mover en albores de la Polla ya que según el correcto profesional los de adentro movían hacia afuera, los de afuera hacia adentro y se formaba un embudo que solo salió moviendo al hijo de Awesome Patriot.

Y la Polla fue, es y será una carrera complicada en donde Es Patriarca supo salir airoso pasando el ecuador de la prueba en un parcial de locos de 45”11 y las primeras doce cuadras en exigentes 1’ 10”36.

Y pese a ello soportó las cargas de Petkovic y Gratus, que fueron quienes lo escoltaron a cuarto de cuerpo y cuerpo y cuarto y que se perfilan en la previa como los eximios enemigos del candidato de la cátedra y quien muy seguramente sea ungido favorito de las apuestas cuando el starter dé rienda a los once potrillos a las 17:45.

Y ahí Maciel intentará repetir lo de Halo Fever en 2022 mientras José Da Silva, jinete de Petkovic, irá por su primer Jockey Club al igual que Pablo Rodríguez que en 2021 ganó Polla y Nacional con Prelude Rye. Los tres que definieron la Polla tendrán a ocho contrincantes que por algo estarán este domingo en las gateras, uno de ellos es compañero de sedas de Es Patriarca y llega con cambio de monta ya que era monta de Maciel con quien ganó el Criadores Nacionales, International Star es uno de los enemigos íntimos y con misma chaquetilla.

Desde el establo de Gustavo Vergara ocuparán partidores Abrileño Fever y Dream Time con Yair Pereira y Maicol de Souza. El del Antonella, que según los relojeros de Maroñas tiene un floreo que entusiasma, gusta de seguir a los punteros mientras que el del Ximena P gusta de mover los relojes en delantera; ambos son calificados rivales. Si al argentino lo dejan hacer a gusto, ojo con él. Los dos defensores del Hs. Phillipson -Ureca y Uno Macho- llegan con credenciales como para hacer una buena carrera, las sedas y los profesionales saben de llevarse este tipo de justas estelares.

Completan la grilla Kalificado, que llega de Las Piedras, y Glorioso Ave con las sedas de La Reina buscando un chapa alta para ir al derby en noviembre.

A pocas horas ya se vive el Jockey Club, histórica carrera que nació hace 136 y sigue tan campante.

