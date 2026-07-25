Cuatro clásicos de mediana distancia son eje del domingo en Maroñas en jornada de 14 carreras

Cuando quedaron conformados los cuatro clásicos del día domingo nos detuvimos primero en el clásico Ensayo G3 en donde sólo tres de los ganadores han sido cracks de generación.

En el 2014 Amilcar Batista ganó el Vargas con el potrillo Interrogado y año siguiente el Jockey Club con Essgalaico, años de oro para el entrenador, su recuerdo es que en dos años seguidos tuvo ejemplares clásicos de dos diferentes generaciones y eso lo recordaba durante la semana en una mañana de vareo de Maroñas.

Once años después Noccioli D´Italia le dio la oportunidad de ganar con un potrillo una prueba estelar y este domingo va por el pase a la Polla del 6 de setiembre si es que logra pasar con nota el clásico Ensayo sobre 1500 metros. El defensor de las sedas Mata Siete viene de ganar en grama prueba de corte mayor y quiere darle a sus conexiones nueva alegría.

Tendrá en Gratus a un rivales de fuste ya que el del Guara del Sur lleva invicto y quiere mantenerlo.

En el Producción Nacional son ocho las que van por la competencia, Lavivid llega tras ser segunda en el Fillies, Oita Rima de ganar el Torterolo, entre ellas sería el pleito.

Los mayores abren plano estelar en la jornada de 14 carreras, pocos pero buenos en el palo de los 1500 con destaque para Tadow Star y Campeon Avenue.

La milla del Vargas tendrá emoción de apertura de gateras al disco con siete féminas con credenciales de disco y foto.

Fernando Olivera, jockey de Nuestro Sueño. “El caballo ha evolucionado, es una carrera muy exigente, es un clásico sobre 1500 metros”

Eric Acosta, jockey de Noccioli D' Italia. “El caballo llega bien a la carrera, es versátil, esperemos se le de el trámite, corre adelante”

Yair Pereira, jockey de Peligrosa. “Es la primera vez que va a la milla y que la corro, sé que ha llegado a correr bien en los 1400”

Javier. E. Pérez, jockey de Intercoqueta. “La potranca no conoce ganar, vendremos bien ubicados buscando la mejor colocación”

