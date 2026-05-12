Cinco reuniones de jueves a lunes con el Gran Premio Batalla de Las Piedras como central del 18 de mayo

Con 15 carreras se conformó el programa del 18 de mayo en el hipódromo las Piedras que cierra con el clásico sobre 2000 metros en donde Mr.Can enfrentará a ocho rivales donde se destaca Blowin Inthe Wind que lo derrotó en el pasado Comparación en tierras canarias.

El programa tuvo muy buena aceptación por parte de los profesionales ya que amén de las seis pruebas estelares se llenaron nueve pruebas de condición, anotaron 171 ejemplares para la gran jornada canaria.

El Batalla cierra la reunión mientras la abre la final del Pablo Falero. En séptimo lugar va el rey de la Recta, acto seguido el OSAF para ellas sobre 1800, la final del Walter Báez va en noveno lugar y lo sigue el Ubaldo Seré.

El Reapertura se corre en el 12° término. Hoy se firman montas y quedará conformada la reunión.

Cambio de fecha en la muestra del Imperdible

La temporada de ventas de los 2024 está en auge, el Imperdible programó sus muestras cada viernes de mayo pero como este viernes al mediodía hay un remate, postergó la misma para el sábado en las mismas condiciones, al mediodía en Rapetti.

La base de domingo es el Benjamín Gómez sopbre 1400 en césped

El fin de semana abre en el Irineo Leguisamo de Florida donde se conformaron ocho competencias. El viernes es libre para el burrero, la sabatina inicia en el San Félix de Paysandú con siete carreras y lo completa el Jerárquico con ocho carreras. La dominical tiene 12 carreras, en la veinte del Jerárquico que tuvo 329 inscriptos, la base es a gatera llena ya que el Benjamín Gómez en grama sobre 14 cuadras verdes tiene 16 titulares y cuatro suplentes.

Arena y césped con poca anotación

El pasado domingo en Maroñas se disputaron cinco clásicos de los cuales cuatro de ellos eran llamados para potrancas y potrillos de la generación actual sobre 1400 metros, dos de ellos en grama y dos en arena. Los disputados en arena fueron exclusivos para ejemplares nacidos en nuestro país mientras que los disputados en grama eran abiertos. Dada la altura del año, la cantidad de ejemplares de alta gama y, al varios tener que optar por uno u otro clásico, la inscripción no fue alta y las cuatro carreras se disputaron con pocos en gateras. Dentro de las opciones tuvimos ejemplares URU en grama en prueba abierta y a la inversa, una URU que optó por la arena contra las nacidas en Uruguay.

Tema a estudio para el próximo año.

Campeones con 13.5 millones de pesos de bolsa

Finalmente la organización de la Serie Campeones en su edición 18 confirma el total de las bolsas en 13.5 millones de pesos que se pagarán del ganador al cuarto puesto como se hace con los clásicos de todo el año en Maroñas. La Classic, la carrera esperada por los fondistas en donde tomarán parte muy seguramente Ave Royale y Ababor Fever, repartirá 2.5 millones siendo la carrera mejor dotada de la serie que organizan Propietarios y Criadores, conjuntamente con Codere. El domingo 24 de mayo cierran los puntajes para cada una de las siete pruebas a las que se suma Campeones Interior en carrera sobre 1100 metros. Se ratifica el lunes 1° de junio mientras que a la tarde de la misma fecha se realiza el sorteo de gateras de todas las pruebas.

