Campeon Avenue logra su primer título en el handicap especial Frank Hughes en destacada demostración

Prueba de que la presentación en la Polla de Las Piedras fue falsa, el tres años Campeón Avenue fue neto ganador del handicap especial Frank Hughes disputado en sexto término en la reunión de la víspera en el Hipódromo de Maroñas.

“El caballo tuvo problemas en su viaje a Las Piedras, venía de ganar dos condicionales en Maroñas y por eso intentamos, como creemos que es un buen caballo; hablamos con el equipo y elegimos esta carrera para volver a Maroñas. Había caballos clásicos en la carrera, Maicol lo corrió muy bien, la verdad tenemos un ejemplar para divertirnos” expresó el entrenador Martín Martínez luego del triunfo del descendiente de Sloane Avenue en la prueba principal de la dominical en Maroñas.

Con 54 kilos Campeón Avenue salió a disputarle la carrera palmo a palmo a los que tenían más títulos y en la prueba cargaban mas medallas. La estrategia fue fructífera ya que el defensor de las sedas Grito de Asencio le dio la razón a sus conexiones porque obtuvo el especial de forma neta y en buena marca del reloj ya que detuvo los relojes en 1’48”72.

El triunfo le deja a Campeón Avenue una buena campaña en tiros de distancia tanto en arena, donde demuestra y por qué no en la pista de grama. A la fecha lleva seis corridas con cuatro ganadas cayendo solamente en pruebas estelares.

La distancia entre el ganador y Pagliuca, de muy buena carrera, por dos cuerpos y medio llegando tercero a dos largos y cuarto el rendidor Quixote por delante de Osmidas que llegó a un cuarto de cuerpo y de Sherif Dillon que cerró las chapas.

La carrera tuvo a un líder firme, con los kilos Running Gun saltó a mover quedando cerca Campeón Avenue, Quixote y Pagliuca.

Luego de recorrer ocho cuadras en 46”59 el puntero sacaba par de cuerpos con varios seguidores, Campeón Avenue, Pagliuca, Quixote movido por si jockey al igual que Osmidas y Sherif Dillon.

Al entrar a la recta Campeón Avenue fue a buscar al del Don Víctor, lo dominó en los 400 con Pagliuca a su lado, en los 250 ambos se dejaron gritar, el de los Martínez se le fue al de las sedas Ojos Verdes que fue su escolta.

Jornada de 14 carreras con el Hughes de base en Maroñas cerraron largo fin de semana.

