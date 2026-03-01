Jornada con horario de vermouth hoy en Maroñas con 14 carreras, inicia 12:45, se corre el Frank Hughes

Reunión con horario atípico en el hipódromo de Maroñas que cierra con la última contienda a las 18:45, la primera larga 12:45 dando paso a la grey burrera pueda disfrutar del clásico del fútbol uruguayo.

En contexto hípico se cierra un largo fin de semana de 52 carreras en cuatro hipódromos y la base es el especial Frank Hughes un handicap que va sobre 1800 metros y que tuvo nueve anotados, todos prometen ser de la partida, en donde los kilos vuelven a equiparar las chances de animales con diferentes campañas y trayectorias ya que medirán fuerzas potrillos de tres años que recién se inician en pruebas de corte mayor con ejemplares que, entre otros, han disputado clásicos de largometraje incluyendo el pasado Ramírez.

Y sobre los que recién comienzan a medirse con los adultos y está bien ubicado en la escala de handicap está Campeon Avenue que tiene solo cinco carreras disputadas (mismo número de victorias de Quixote en Maroñas) con tres triunfos en pruebas de condición y con dos participaciones en clásicos, fue NP en el Reyles en grama para luego de podio en Maroñas viajó a Las Piedras para cerrar el marcador de la Polla disputada el pasado 16 de enero.

El clan Martínez le alivianó el trainning y optaron por correr este handicap donde carga 54 kilos recibiendo medallas de los mas encumbrados. Es candidato ya que sus conexiones lo tienen como un caballo de bueno para arriba.

Hablar de Running Gun es hablar de un muy buen pura sangre que viene de disputarle palmo a palmo en ocasiones pruebas estelares en el canario, en la última no estuvo en su mejor versión, con 62 kilos (mas 8 que el Sloane Avenue) se convierte en enemigo de riesgo al igual que Osmidas y Quixote.

Mientras que el del Guara del Sur va con 54 kilos el del Sion cargará 59, se suman Noche Oscura y Pagliuca que va con 53 en el lomo y le planteará lucha al más pintado.

Largan a las 15:15 horas.

Rebel's Romance con sedas locales del Godolphin ganó el largometraje en Meydan y asegura la visa al Sheema Classic

Foto: Dubai Racing Club

A pesar de los momentos que están pasando los Emiratos en Dubai en la jornada de la víspera se disputaron nueve clásicos entregando visas a las grandes pruebas del próximo 28 de marzo cuando se dispute la edición 30 de la Dubai World Cup G1 y los pruebas estelares que acompañan a la gran carrera de los 12 millones de dólares en premios que tiene en el hipódromo de Meydan a su base.

El regreso con la de sedas del interminable Rebel’s Romance era la “frutilla de la torta” de la jornada ya que el pupilo de Charlie Appleby con la chaquetilla del Godolphin y monta de William Buick y el interminable crack a sus ocho años de edad logra su 21ra victoria que incluye nueve de G1 dentro de los 16 clásicos de grup ganados por el hijo de Dubawi que irá a fin de mes por repetir en el Sheema Classic G1, lo ganó en 2024, sobre misma distancia recorrida ayer, 2410 metros, en la pasada edición fue cuarto para luego llegar segundo en el largometraje verde de la Breeders Cup de noviembre pasado en Del Mar.

Logra Rebel’s Romance en el clásico City of Gold G2 sacarle una sonrisa a sus propietarios y soñar en doblegar a los mejores fondistas pasteros de la actualidad.

El chileno Mufasa tuvo una buena actuación al llegar tercero en prueba de velocidad en arena a dos cuerpos y cuarto del ganador El Nasseeb que contó con los oficios de Silvestre de Souza.

En el Al Maktoum sobre 2000 metros Meydaan con su triunfo se quedó con un partidor en la próxima World Cup G1 mientras que William Buick firmaba doblete para el sábado 28 de marzo.

Bhupat Seemar presentó a Commissioner en el clásico de la milla para quedarse con un pase a la Godolphin Mile del Mitin. Mount Koscsiuscko llegó en sexto lugar de la prueba.

Fue un súper sábado a pura estrella.

Commandment con puntos para el Derby

Al igual que Orb en 2013, Commandment ganó el Fountain Of Youth (G2) en Gulfstream Park, Miami, Florida.

Este es un hijo del mejor padrillo de Norteamérica en la actualidad, Into Mischief. Y su madre es una ganadora de G1 a los 2 años, Sippican Harbor, por Orb.

A seguirlo a este nieto materno del padrillo Orb que reside en nuestras praderas y sus hijos ya han mostrado su valía en las pistas de Maroñas. Su objetivo ahora es el Kentucky Derby previo paso por un nuevo clásico el 28 de marzo.

Su entrenador es Brad Cox, su jockey Irad Ortiz y su propietario es el Emir de Qatar, Sheikh Tamim Al Thani, titular de Wathnan Racing.

El San Miguel Queguay importó al tordillo Rocket Can descendiente de Into Mischief.