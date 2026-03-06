Al inicio de la reunión en Maroñas se disputan los clásicos Folle Juanicó y el Paiva Irisarri

El hipódromo de Maroñas entrega una jornada de nueve competencias que va de 17:00 a 21:00 horas con dos competencias clásicas para potrillos y potrancas nacidos en 2023 y siete prueba de condición en una atractiva jornada.

En la previa el Real de San Carlos de Colonia abre sus puertas para organizar nueve competencias con inicio a las 12:30 con cierre a las 17¿6:30 cuando de paso a la reunión en Maroñas.

En octavo lugar se disputa el Martín Landini para productos debutantes de dos años sobre 800 metros.

El inicio en Maroñas trata del Adolfo Folle Juanicó sobre once cuadras, con la ausencia del primer ganador estelar de la generación, Samurai Ave, medirán fuerzas cinco potrillos con destaque para Ureca.

Es que el descendiente de Creative Cause quedó cuarto en su debut para luego, en su segunda salida a pistas logró un amplio triunfo sobre Aero Champion y Esta Firme. Con la monta de Moura da Silva por su primer título estelar.

Su compañero de sedas Uno Macho, ganador en su debut y escolta de Samurai Ave al hocico en el Leguisamo es rival a vencer sin dejar de lado a Ramirito.

Acto seguido se disputa el clásico Benigno Paiva Irisarri que tiene también a cinco postulantes al éxito, la invicta Ultra Troia quiere repetir su triunfo estelar en donde derrotó a La Inalcanzable que va por la revancha.

Como sorpresa aparece Ultra Rayo que logró destacado triunfo en su debut en buen guarismo al igual que Helenita que también reviste como invita.

Largan 17:30 horas.

Buenas incorporaciones del haras Cuatro Cabezas

Después de las compras de vientres del pasado año tanto en Argentina como en los Estados Unidos el haras Cuatro Cabezas ubicado en estación Atlántida estuvo de compras en la vecina orilla.

Dentro del lote que importarán en breve la llamativa compra fue para una yegua diferente según Turf Diario informaba en la víspera, la inglesa Endless Dream, una hija de Oasis Dream cuya abuela, Rainbow Lake (Rainbow Quest) es nada más y nada menos que hermana materna de Kind (Danehill), buena corredora, pero, por sobre todas las cosas, la madre del inigualable Frankel (Galileo), para muchos, uno de los mejores caballos de todos los tiempos. Consignada por Al Adiyaat, y ya productora del doble ganador Keep Dreaming, se ofreció con preñez confirmada del excelente Dabster (Curlin), alcanzando una oferta final por parte del Cuatro Cabezas. El medio local también detalló que causó sorpresa que la reproductora viajara la pradera de Atlantida en donde dará a luz un producto por Dabter padrillo recientemente adquirido por el haras Firmamento.

A ello se le suma Batrana, una Cape Cross en madre Inchinor que también llega grávida por Dabster.

El último lote adquirido fue Devastadora Again (2025) por Capensis en Awesome Again.

Crédito: Juan Ignacio Bozello

Rocha carrera tiene carrera de jocketas, Lazo se prepara para el regreso, Meydan con 9 carreras en Dubai

La segunda de domingo en Rocha es prueba para jocketas en donde prometen correr Angela Ottonelli, Luciana Fraser, Lorena Figalo, Florencia Nuñez, Oriana Bica, Victoria Fadigatti Florencia Moreira y Fernanda Rodríguez quedando en puerta Camila García.

Nota a Fernanda Rodriguez, jocketa uruguaya, en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240201, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Después de dos semanas de reposo el profesional tuvo el alta médica el pasado martes, entre miércoles y jueves subió y trabajó par de ejemplares para dar paso a paso su regreso con la de colores que se dará el fin de semana del 13 al 15 de marzo.

Hector Lazo y La Kimberly - Clasico Rufino Dominguez, 6 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240609, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Pese al horrible momento que está pasando en Dubai hoy en Meydan hay programadas nueve competencias, la dupla Olascoaga - Cintra tendrán participación en la 2da (11:05 hs), 4ta (12:25 hs), 7ma (14:10 hs) cerrando en la 8va a las 14:45.