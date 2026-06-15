Agostina fue superior a sus rivales en el clásico Rufino T. Domínguez disputado en Maroñas

La decisión de las conexiones de las sedas Intuición junto al entrenador Christopher Ortellado, de no presentarse en la Sprint de Campeones e ir directo al clásico de la víspera, fue más que correcta ya que la descendiente de Texas Fever obtuvo de muy buena forma el Rufino T. Domínguez.

Con la conducción del coloniense Javier Emanuel Pérez la tres años vino en persecución de la puntera Tengo un Amor para llegar con buenas ventajas a la meta. Apenas terminada la carrera, el jinete aseveró: “Dejamos pasar Campeones para correr en esta carrera, la puntera se hizo fuerte pero la mía la superó bien. Agostina es una buena potranca para correr este tipo de carreras, en cualquiera de las pistas, césped o arena”, finalizó el piloto tras obtener la única estelar del fin de semana en Maroñas.

Muy bien presentada por el entrenador Ortellado, Agostina logró su quinto triunfo, primer clásico tras obtener el handicap especial Venezuela y una prueba de condición en pruebas de cortometraje.

Agostina, nacida y criada en el haras La Madrina, mostró muy buenas velocidades para llevarse la prueba por cuerpo y medio por sobre Tengo un Amor en 1’ 10”49 llegando tercera a media hora Triple A en carga de última hora, cerrando el marcador La Atrayente a tres cuerpos y Gringa Loca.

En la única carrera que se disputó en grama este domingo, fueron a la arena cuatro carreras de condición, fue Tengo un Amor la que saltó a mover la carrera quedando cerca Agostina y Gringa Loca quedando cerca Sophisticated CA delante de Vitoria Fracytrip y Triple A.

La puntera pasó los primeros 400 en 22”40 para tomar el codo y entrar a la recta con ventajas, en los 400 el jinete de Agostina comenzó a mover ya que divisó que la del San Pedro venía bien.

En los 150 la defensora del Intuición igualó y pasó a comandar para llegar con resto a la meta y llevarse la competencia.

Bueno lo de la ganadora que ilusiona a sus huestes en pruebas de cortometraje, su escolta mejoró sus últimas actuaciones para llevarse un segundo a su tabulada en plano estelar.

Triple A remató con fuerza para llegar tercera y también agregar una chapa clásica en su campaña.

