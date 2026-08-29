A una semana del inicio de la Triple Corona con la disputa de las grandes Pollas de Potrillos y Potrancas

Desde Ricaurte en 1913 hasta Suablenanav TH hace dos años son sólo 23 los que han logrado ganar Polla, Jockey Club y Nacional a lo largo de la historia en Maroñas. De la lista que incluye a Verona, la única potranca en lograr tal proeza, resuenan aún los nombres de, Chocon, Hampstead y Amodeo que luego se llevó el Ramírez alcanzando la cuádruple corona con la guía de Mario Rodríguez bajos los cuidados de Luis Soria. Al defensor del Lourdes y Ruben se agregan Bizancio, Romantico y Sisley los cuatro que lograron las cuatro emblemáticas carreras.

Desde la reapertura Invasor y Sir Fever se suman al del Phillipson siendo los triple coronados desde la reapertura.

El lunes se anota y el domingo 6 de setiembre se corren las Pollas.

La actividad no es solo en la pista ya que Maroñas trabaja con atracciones varias la gran jornada que también incluye en Gran Premio Presidente de la República. A nivel de show es turno de Gerardo Nieto brindará un espectáculo musical en vivo.

Para los mas chicos en el sector infantil se instalará un inflable con los Picapiedras.

En el sorteo de la suerte en las manos habrá televisores smart y vales de apuestas.

Y para el burrero se colocará lo recaudado en Fortuna en una carrera de las apuestas exóticas de la reunión.

Hoy en Maroñas desde las 15:00 horas

Tras 10 carreras Las Piedras no pudo mantener la excelencia en promedio por carrera, se apostaron 490 mil de promedio. Hoy en Maroñas se corren diez carreras condicionales desde las 15:00 hasta las 19:30 horas.

Patriotica y Native Extreme con pasaporte pronto

Tras su muy buen triunfo en el clásico Fomento G3 Patriotica se apresta a ser parte de un clásico sobre la milla, setiembre u octubre para quedar lista para viajar a la Copa de Plata de San Isidro mientras que Native Extreme tiene como objetivo el Honor y viajar al Pellegrini.

Colgó la fusta Julio César Méndez

Con una misiva en redes el melense Julio Méndez anunció que se despide de las pistas y que no corre más. Una decisión que tiene angustiado al excelente profesional que viajó a su Melo natal. Excelente profesional, con una trayectoria de grandes momentos. Lo mejor en su futuro.

Archivo El Pais

El Travers G1 hoy en Saratoga

Tras la disputa del Pacific en Del Mar hoy es turno del Pacific que da billete directo a la Breeders Cup Classic a disputarse en Keeneland el sábado 31 de octubre. El ganador del Kentucky y Belmont Golden Tempo asoma como candidato, Renegade como su enemigo, largan 19:35 hs.