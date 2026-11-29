Maroñas abrirá sus puertas nuevamente como cada domingo.

Hoy 13 veces se abrirán los partidores con dos carreras clásicas que parten como principales. En la sexta carrera se disputa el Clásico Andrés F. Ylla y J. Folle Larreta para yeguas, se corre sobre arena y tendrá una bolsa a repartir de $600.000.

Si hablamos de candidatas, la triple fórmula puede pasar por La Sobrina como favorita, enemiga Agostina y la sorpresa Super Kowgirl.

Posteriormente, se disputa el Clásico Estados Unidos de América, sobre 1500 metros y en pista de arena, que contará con una bolsa de $600.000.

La triple fórmula, como guía al apostador, pasa por Ultra Rayo como favorita, Triple A como gran enemiga y una sorpresa a buen dividendo, Sevillana Keep.

Esta tarde también esta programado el apertura del nuevo espacio para propietarios e invitados en el sector Paddock, en la tribuna palco. Un espacio que tendrá sector gastronómico y contará con una web para las reservas.

Esta tarde en el Hipódromo de Maroñas, se hará un reconocimiento a una leyenda viviente del Turf, Julio Méndez. Apodado el príncipe y con 742 victorias en nuestro país. Jockey histórico que logró ganar absolutamente todo.

Pellegrini, Ramírez, Latinoamericano, entre otras incontables victorias de alto calibre, realmente no le quedo mucha cosa para triunfar a este excelentísimo jinete.

Esta tarde, la octava competencia que se llevará a cabo a las 17:15, portará su nombre.

Merecidisimo reconocimiento a un profesional querido por todo el pueblo uruguayo.

Sigue de racha tolú en el exterior. Foto de: Emirates Racing.

Nueva victoria del Team Cintra que viene enrachado.

El pupilo entrenado por “Tolú” y Julio Olascoaga fue Al Leith Warrio, conducido por el escocés Daniel Tudhope. Era el segundo favorito, se disputó sobre los 1200 metros y era una contienda para potrillos de dos años sin victorias.

El pasado jueves en el Hipódromo floridense, el jockey brasileño ya radicado hace años en nuestro país dio por tierra con su conducida, Sub Milka y fue trasladado al Banco de Seguros. Se encuentra a la espera de una operación en la columna, tiene fracturas en algunas vértebras.

El joven piloto Carlos Andrés Romero también sufrió una rodada en la misma contienda que su colega Deividi Gaier el pasado jueves en Florida. Viene mejorando a paso lento pero firme.

Empieza a poder ingerir alimentos y recuperar el estado de ánimo.