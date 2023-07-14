Wimbledon: Marketa Vondrousova y Ons Jabeur son las finalistas e irán por su primer título en el torneo

La rama femenina ya tiene sus finalistas confirmadas en Wimbledon. Marketa Vondrousova hizo historia al derrotar a la ucraniana Elina Svitolina en la pista central del All England Club.

La número 42 del mundo, de 24 años, necesitó solo una hora y cuarto para imponerse por 6-3 y 6-3 a Svitolina, que buscaba la épica de llegar a la final solo tres meses después de regresar a la competición tras haber dado a luz en octubre.

Marketa Vondrousova celebra tras avanzar a la final de Wimbledon. Foto: AFP.

La triunfadora no accedía a una final desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 cuando cayó contra Belinda Bencic y nunca había llegado hasta una final sobre césped. De hecho, su mejor resultado en la superficie, antes de este Wimbledon, fueron los cuartos que alcanzó en Berlín hace tres semanas.

Para la checa esta es una de las mejores victorias de su carrera deportiva, comparable a cuando venció a la propia Svitolina en las semifinales de los Juegos, asegurándose una medalla, y a la de las semifinales de Roland Garros 2019, cuando se impuso ante la británica Johanna Konta.

En la otra llave de semifinales, la tunecina Ons Jabeur, que aspira a convertirse en la primera mujer árabe y africana que gana Wimbledon, se clasificó para su segunda final al vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Jabeur, de 28 años y número 6 del mundo, logró revertir un partido que parecía en su contra para imponerse a la número dos del mundo por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-3 en dos horas y 19 minutos. La definición por el título será el próximo sábado en horario a definir.