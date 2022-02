"Tal vez sea más una despedida que una vuelta", dijo Juan Martín del Potro en la previa del Argentina Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Martín del Potro volverá a competir el martes próximo, en el ATP de Buenos Aires, 965 días después de su último partido (en el césped de Queen’s 2019). Pero sorprendió en la conferencia de prensa antes de su debut: "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", comentó quebrado entre lágrimas.

Enseguida, el tandilense mencionó: “Voy a jugar y no veo la hora de entrar en la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez. No podía pedir otro rival que no sea Fede, juntos compartimos los días más felices”, dijo en relación a su próximo rival, un viejo conocido suyo: Federico Delbonis, 41° del ranking.

"AMO ESTE DEPORTE, PERO ES DIFÍCIL LIDIAR CON TANTO DOLOR" Delpo regresa al tenis simplemente para despedirse de manera oficial. Así se emocionó en conferencia. pic.twitter.com/7dEXH11g5C — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2022

“Lo deportivo está al margen. Voy a querer hacerlo de la mejor manera y no quería que mi retiro sea en una conferencia si no en un torneo y en la cancha”, siguió Delpo, que tiene pensado disputar también el ATP 500 de Río.

Con los ojos humedecidos, contó que el martes estará su madre, Patricia. “Nunca me vio en un torneo”, recordó y volvió a quebrarse. “Si soy honesto, tengo que decir que no vengo por una vuelta milagrosa como en otras oportunidades. Sé las limitaciones que tengo con el físico y veremos más adelante”.

El tiempo dirá cómo me acomodo, cómo sigue mi salud. Sentí que podía ser ahora o nunca más. En estos años nunca pude entrenarme como en estos últimos 3 meses. Bajé 12 kilos. Hice mucho esfuerzo. Dije que será lo que tenga que ser. Será inolvidable”, prometió. Y dejó una sentencia definitiva. “Cumplí todos los sueños en el tenis”.

Del Potro, actual 757° del ranking, se midió sólo una vez con el zurdo Delbonis, con quien lo une una muy buena relación. El match fue por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2017 y el tandilense se impuso por 7-6 (7-5) y 6-3, en 1h51m.