Uruguay Open: los argentinos Federico Coria, Camilo Ugo Carabelli y Santiago Fernández están en cuartos 

El día deportivo del Uruguay Open comenzó luego del mediodía de ayer con el encuentro que terminó en victoria del argentino Santiago Fa Rodríguez Taverna ante Juan Pablo Varillas de Perú (sexto cabeza de serie), tras imponerse por 3-6, 7-6 y 7-6 en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis.



Una vez finalizado este duelo fue el turno de Tomás Etcheverry ante Camilo Ugo Carabelli, en lo que fue un partido muy peleado durante tres horas de juego. Etcheverry ganaba por un par de puntos, aunque cada tanto Carabelli se le aproximaba y este se volvía a poner en carrera. Los últimos 20 minutos fueron determinantes y allí fue cuando Camilo luchó, lo alcanzó y se quedó con el partido tras un 6-4, 2-6 y 5-7.



Federico Coria. Foto: Prensa Uruguay Open.

El favorito para quedarse con el trofeo, Federico Coria, quien tenía previsto jugar desde las 17:30, debió esperar casi dos horas más para medirse ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. El encuentro se hizo esperar, pero cuando se jugó, el argentino dominó y se quedó con el triunfo por 6-0 y 6-3 en una encuentro que duró una hora y 22 minutos.



Respecto a los encuentros en modalidad de dobles, los uruguayos Francisco Llanes y Franco Roncadelli cayeron ante los argentinos Guido Andreozzi y

Juan Ficovich.



Hoy finalizan los restantes duelos de octavos y quedarán definidos los contrincantes de los cuartos de final para así entrar en la recta del final del torneo que se despedirá del Carrasco Lawn el domingo 14 de noviembre.

Resultados Octavos de final individuales



​Federico Coria (Argentina) a Matheu Pucinelli De Almeida (Brasil) 6-0 y 6-3.



Jaume Munar (España,) a Pedro Cachín (Argentina) 6-4 y 7-6.



Santiago Rodriguez Taverna (Argentina) a Juan Pablo Varillas (Perú) 3-6, 7-6 y 7-6.



Camilo Ugo Carabelli (Argentina) a Tomás Etcheverry (Argentina, 8) 6-4, 2-6, y 7-5-

Dobles: primera ronda

Rafael Matos/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Brasil, 1) a Roberto Cid Subervi (R. Dom.)/Genaro Olivieri (Argentina) 6-2 y 6-1.



Guido Andreozzi/Juan Ficovich (Argentina) a Francisco Llanes/Franco Roncadelli (Uruguay) 4-6, 6-3 y 10-4.



Francisco Comesaña/Mariano Navone (Argentina) a Tomás Lipovsek Puches (Eslovaquia)/Juan Londero (Argentina) 6-4 y 6-4.



Hernán Casanova/Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) a Darío Acosta/Rodrigo Arus (Uruguay) 6-3, 1-6 y 10-4.



Cronograma jueves 11 de noviembre