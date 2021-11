Uruguay Open: resultados de la jornada y quiénes juegan hoy en singles y dobles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pelota sigue pasando de un lado al otro de la red en el Carrasco Lawn Tennis que presencia los duelos del torneo Uruguay Open. En el día de ayer entrenaron raquetas los dos uruguayos que faltaban jugar: Francisco Llanes y Martín Cuevas, quienes se despidieron del singles.



El primero se enfrentó al boliviano de 28 años Hugo Dellien y cayó 2-6 y 4-6 luego de una hora, 32 minutos. Por su parte, el Bebu Cuevas, hermano de Pablo, quien no participa del torneo porque aún se está recuperando de su lesión, cayó ante el argentino Juan Pablo Ficovich por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos.



Hay muchos más argentinos peleando entre ellos por un lugar en la final en Montevideo y ayer muchos de ellos festejaron victorias. El primero fue Ugo Carabelli, quien derrotó al italiano Luciano Darderi por 3-6, 6-3 y 6-4. Más tarde, Facundo Bagnis venció a su compatriota Gonzalo Villanueva por 6-1 y 7-6. Por su parte, el argentino Renzo Olivo cayó por 7-6, 2-6 y 6-7 ante el brasileño Thiago Monteiro. En otro de los duelos entre albicelestes Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Genaro Alberto Olivieri por 6-1 y 6-4.



El argentino Francisco Comesana volvió a ganar, esta vez a Facundo Juarez, de la misma nacionalidad. Francisco Cerundolo cayó ante Juan Londero, ambos nacidos en la vecina orilla y el argentino Hernán Casanova venció al brasileño Felipe Meligeni Alves. Alejandro Tabilo de Chile no pudo ante el kazajo Timofey Skatov.

Este miércoles los uruguayos luchan en dobles

Hoy volverá a jugar el favorito Coria en singles ante Pucinelli de Almeida sobre las 17:30. Desde las 15 se medirán en dobles Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich ante el Toto Llanes y Franco Roncadelli.

Más tarde, no antes de las 19, se enfrentarán Cuevas en dupla con Cerundolo ante Gilbert Klier Junior y Matheus Pucinelli de Alemida. Los uruguayos Darío Acosta y Rodrigo Arús se unirán para luchar ante Hernán Casanova y Santiago Rodríguez de Argentina.



Entradas Las entradas para los partidos del torneo están a la venta en TickAntel. El costo de las localidades es de $ 450 pesos para hoy, mañana y el viernes, mientras que para sábado y domingo el precio será de $ 500. Se deberá presentar certificado de vacunación contra el coronavirus con las dos dosis y al menos los 14 días de inmunización. Además, en los alrededores del Carrasco Lawn Tennis se podrá disfrutar de música en vivo, DJs, food trucks y mucho más.

Programación para el miércoles 10 de noviembre