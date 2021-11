Montevideo Open: la uruguaya Guillermina Grant debutó con derrota ante María Carlé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo se cerró la edición número 20 del Uruguay Open, pero el tenis el en Carrasco Lawn Tennis no se detiene. Este martes, Guillermina Grant, de 19 años y la mejor tenista uruguaya, debutó con derrota en el Montevideo Open por 7-6 y 6-2 ante la argentina María Lourdes Carle luego de dos horas y 11 minutos de juego.

La uruguaya, que actualmente estudia y juega por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos volvió al país y al club en dónde se originó para participar del torneo, pero no pudo pasar la primera ronda.

En otro de los duelos, la jugadora de Países Bajos, Arianne Hartono, dio la gran sorpresa en la segunda jornada del Montevideo Open y derrotó por 6-4, 4-6 y 4-6 a la segunda cabeza de serie, la húngara Anna Bondar, luego de dos horas y 20 minutos.



Primera ronda – individuales

Resultados del martes 16 de noviembre

​

Arianne Hartono (Holanda) a Anna Bondar (Hungría, 2) 6-4, 4-6 y 6-4.

Panna Urvardy (Hungría, 3) a Olivia Tjandramulia (Australia) 6-1 y 6-3.

Diane Parry (Francia, 5) a Anna Siskova (Rep. Checa) 6-2 y 6-2.

Ekaterine Gorgoze (Georgia, 6) a Marina Bulbarella (Argentina) 6-0 y 6-1.

Laura Pigossi (Brasil, 8) a Bárbara Gatica (Chile) 6-1, 3-6 y 7-5.

Guillermina Grant (Uruguay) a María Carle (Argentina) 7-6 y 6-2.

Verónica Céspede Roy (Paraguay) a Elina Avanesyan (Rusia) 7-6 y 6-0.

Ane Mintegi del Olmo (España) a Riya Bhatia (India) 6-2 y 6-2.

Xiaodi You (China) a Martina Capurro Taborda (Argentina) 6-2 y 6-4.

Emiliana Arango (Colombia) a Dasha Ivanova (Estado Unidos) 6-4 y 6-3.



Programación miércoles 17