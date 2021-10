Guillermina Grant participará del Montevideo Open que organiza la WTA en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La joya femenina del tenis uruguayo, Guillermina Grant, será parte el cuadro principal del Montevideo Open, el torneo WTA (Asociación Femenina de Tenis) que hará su estreno el próximo 15 de noviembre.



“Quiero agradecerle a la organización del Montevideo Open por darme la oportunidad de poder jugar en casa”, precisó la deportista previo al torneo.



Será más que un sueño cumplido para la uruguaya de solo 19 años que podrá participar por primera vez de un torneo de este nivel. El Montevideo Open contará con un cuadro de 32 jugadoras y repartirá 125 mil dólares en premios a sus ganadoras.



“Estoy sumamente contenta por esta invitación, y espero contar con la presencia de todos en las tribunas esos días”, indicó la tenista uruguaya que viene de tener un muy buen rendimiento a nivel de competencias con la Celeste, luego de disputar y ser finalista de la Billie Jean King Cup (Fed Cup) que se llevó a cabo en junio de este año en Panamá.

Las ganadoras junto al DT Daniel Senaldi. Foto: @billiejeankinhcup_es

Guillermina Grant, quien se encuentra estudiando y jugando por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, expresó que “como equipo nos está yendo muy bien. Estoy muy contenta de estar en esta universidad, y aunque en el primer semestre los torneos fueron individuales, la atmósfera de entrenar en equipo me encanta.”



La tenista surgida en el Carrasco Lawn Tennis Club agregó que en su equipo son ocho jugadoras, y que “realmente nos llevamos muy bien, estamos muy unidas, y eso no hace mejores”.



También la acompañan tres entrenadores “y mucha gente que trabaja cada día para que nos falte nada, mientras estudio mucho también. Poder combinar el entrenamiento duro con un buen nivel académico es lo que más me entusiasma de este tiempo”, señaló.



El evento contará con la participación, ya confirmada, de una estrella del tenis: Victoria Jiménez Kasintseva, oriunda de Andorra, quien posee el título campeona junior del Abierto de Australia de 2020 y, además, es la actual número uno del ranking mundial de la categoría.