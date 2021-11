Lo que dejó el Uruguay Open: "Uno de los mejores torneos challengers en el mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Concluyó una nueva edición del Uruguay Open, Hugo Dellien se coronó campeón en singles y la preparación hacia el próximo torneo emprende viaje. “Quedamos muy contentos con el desarrollo del evento y tuvimos un broche de oro porque el fin de semana fue espectacular, un marco de público impresionante, un ambiente único, eso es algo que nos preocupa y por eso nos encanta llenar la cancha”, expresa muy satisfecho Diego Pérez, director del torneo.



El extenista cuenta que cada día, cuando se trasladaba al torneo, los alrededores rebosaban de ánimo. La calle Eduardo Couture, por donde se entra al torneo, se llenaba de chicos y toques en vivo que se mezclaban con las risas de los diferentes juegos. “Funcionó todo muy bien, la parte VIP se llenó con los invitados de los sponsors, los jugadores quedaron muy contentos con el torneo, diciendo frases únicas, algunos poniéndonos como de los mejores torneos challengers en el mundo. Fue todo súper positivo”, agrega.

Así lució la cancha central en el cierre del Carrasco Lawn Tennis en Uruguay Open 2021.

Las personas respondieron de buena manera al Uruguay Open, pero durante la final las tribunas de la cancha principal se desbordaron. Con la pandemia de por medio y al ser al aire libre, el torneo tuvo un punto a favor que contribuyó a su realización y que se sumó a la iniciativa del público. “La gente tiene ganas de salir, de volver a tener una vida normal. Como esto era al aire libre también conseguimos que se animara a ir. Es un desafío de cada año poder llenar el estadio y que se vea como en la final”, explica.



Muchos de los uruguayos no pudieron avanzar hasta las definiciones del torneo, pero más allá de eso, Diego espera que la experiencia de haber participado les ayude de ahora en adelante. “El nivel de los tenistas que vienen al torneo es muy alto, no es fácil para nuestro jugadores. Muchos son jóvenes y todavía tienen para crecer tenísticamente y así poder tenerlos en algunos años ganando el torneo”, sostiene Diego. Sobre el ganador de singles expresa que estuvo entre los mejores 50 del mundo: “Es un jugador durísimo, se vino con todas las pilas y se notó”.



Para el año que viene los organizadores esperan hacer un Uruguay Open aún mejor. La edición de los 20 años finalizó, pero el Carrasco Lawn no para y ayer comenzó la competencia femenina: el WTA Tour bajo el nombre de Montevideo Open y hoy debuta la uruguaya Guillermina Grant.

Resultados del lunes - primera jornada

Resultados lunes 15 de noviembre - Finales de clasificación



La uruguaya Juliana Rodríguez, de 17 años, quedó eliminada al perder ante la argentina Martina Capurro Taborda, cuarta favorita por 6-0 y 6-0.

Marina Bulbarella (Arg) a Jasmin Jebawy (Alemania,3) 6-3 y 7-5.

Dasha Ivanova (EEUU,2) a Rebeca Pereira (Brasil) 6-1 y 6-3.

Olivia Tjandramulia (Australia, 1) a Julieta Estable (Argentina) 5-7, 6-4 y 6-3.