El Uruguay Open quedó presentado: se viene el regreso del Challenger de Montevideo

El Uruguay Open tuvo este jueves su presentación oficial con la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Carrasco Lawn Tennis, sede del Challenger de Montevideo que se jugará desde el domingo 8 al 14 de noviembre y que vuelve tras haber sido suspendido en 2020 por la pandemia.

El certamen que llegará a sus 20 años tendrá la presencia de cuatro tenistas ubicados en el Top 100 del ranking mundial de la ATP: el argentino Federico Coria, primer preclasificado del torneo y número 72, el español Jaume Munar, campeón de la última edición del Uruguay Open y 78 de la clasificación, el argentino Facundo Bagnis (79) y el brasileño Thiago Monteiro (92).

Diego Pérez en la presentación del Uruguay Open. Foto: Francisco Flores.

"Estamos muy contentos de volver y parece mentira que estemos hablando de 20 años. Además tengo una noticia para compartir porque me enteré ayer que somos el Challenger Latinoamericano más antiguo, algo que no sabía, pero que nos llena de orgullo por todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años", dijo Diego Pérez, Director del Uruguay Open.

Por otra parte, se confirmó que Pablo Cuevas no estará en el Uruguay Open debido a que todavía no se recuperó de una lesión, por lo que no llegó a tiempo para decir presente en el certamen que ya ganó en tres oportunidades: 2009, 2014 y 2017.

La conferencia de prensa tuvo la presencia de los organizadores, Diego Pérez, el Director del torneo, Carlos Bercianos, el presidente del Carrasco Lawn Tennis, y autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), como su Director Sebastián Bauzá, el Subsecretario Pablo Ferrari y el Director de Deportes Federados, Eduardo Ulloa, así como también del presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis, Ruben Marturet, y los sponsors del certamen.

Sebastián Bauzá en la conferencia de prensa del Uruguay Open. Foto: Francisco Flores.

Cabe recordar que habrá aforo en el torneo y las entradas ya se pueden comprar a través de TickAntel presentando el certificado de vacunación y los 14 días de inmunidad. Los precios serán de $ 450 pesos de lunes a viernes, mientras que para sábado y domingo, días de definiciones, el costo será de $ 500 pesos.