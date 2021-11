Empezó el Uruguay Open: qué resultados se dieron en la Qualy y qué partidos se juegan este lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Uruguay Open ya está en marcha. Las canchas del Carrasco Lawn Tennis son testigos fieles del regreso del Challenger de Montevideo que celebra sus 20 años y que se extenderá hasta el domingo 14 de noviembre.

El certamen cuenta con la presencia de cuatro tenistas ubicados en el Top 100 del ranking mundial de la ATP siendo el argentino Federico Coria y el español Jaume Munar, campeón en la última edición disputada en 2019, los principales favoritos al título.

En lo que tiene que ver con la Qualy que tuvo su inicio el domingo, ninguno de los cuatro tenistas uruguayos que formaron parte de esta instancia lograron avanzar para ingresar al cuadro final del torneo.

Rodrigo Arus, Juan Martín Fumeaux y Darío Acosta fueron superados con claridad por sus respectivos rivales, mientras que Ignacio Carou, quien debutó este año en el equipo uruguayo de Copa Davis, batalló dos horas y 48 minutos, pero perdió en tie break ante el argentino Fernando Juárez.

Este lunes comienza la acción del cuadro principal del Challenger más antiguo de Latinoamérica con los partidos finales para el ingreso al cuadro final, más la presencia en cancha de los dos primeros cabezas de serie, el argentino Federico Coria y el español Jaume Munar, campeón defensor del título.

En lo que tiene que ver con los competidores uruguayos, hoy será el turno de Franco Roncadelli, quien jugará ante el sexto cabeza de serie, el peruano Juan Pablo Varillas, 129 de la clasificación mundial de la ATP.



El argentino Francisco Comesaña avanzó en la Qualy del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

Resultados de la Qualy

Roberto Cid (República Dominicana, 1) a Mariano Navone (Argentina) 4-6, 6-2 y 7-6(4).

Tomás Lipovsek Puches (Eslovaquia) a Nicolás Alvarez (Perú, 2) 6-2 y 6-2.

Nicolás Álvarez Varona (España, 3) a Rafael Matos (Brasil) 6-2 y 6-2.

Gilbert Klier Junior (Brasil, 4) a Darío Acosta (Uruguay) 6-3 y 7-5.

Gonzalo Villanueva (Argentina, 5) a Rodrigo Arús (Uruguay) 6-1 y 6-0.

Luciano Darderi (Italia, 6) a Felipe Martínez Sarrasague (Argentina) 6-0 y 6-3.

Francisco Comesaña (Argentina) a Juan Martín Fumeaux (Uruguay) 6-2 y 6-4.

Facundo Juárez (Argentina) a Ignacio Carou (Uruguay) 6-1, 5-7 y 7-6.



Los partidos para este lunes 8 de noviembre

Cancha central – hora 13.30

Final de clasificación

Roberto Cid Subervi (Rep. Dominicana) vs Luciano Darderi (Italia)



A continuación

Franco Roncadelli (Uruguay, WC) vs Juan Pablo Varillas (Perú, 6)

No antes de la hora 17:30

Federico Coria (Argentina, 1) vs Andrea Collarini (Argentina)



No antes de la hora 20:00

Jaume Munar (España, 2) vs Facundo Mena (Argentina)

Cancha 1 – Hora 13.30

Final de clasificación

Tomas Lipovsek Puches (Eslovaquia) vs Gonzalo Villanueva (Argentina)



A continuación

Thiago Tirante (Argentina) vs Santiago Rodriguez Taverna (Argentina)



A Continuación

Guido Andreozzi (Argentina) vs Pedro Cachin (Argentina)