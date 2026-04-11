Carlos Alcaraz y Jannik Sinner van por el 1 del ranking en la final de Montecarlo: día, hora y dónde ver

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se volverán a ver las caras en la novena final en su carrera, cuando disputen la del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Se reeditará un nuevo clásico instantáneo que tuvo su último episodio en el ATP Finals del año pasado, y que ahora tendrá un nuevo episodio entre los dos mejores del Mundo, el sexto en polvo de ladrillo, superficie en la que ha tenido dominio el tenista español, con una ventaja de 4-1 en el historial.

Ambos llegaron a la final sin pasar zozobras en el torneo, con apenas un set cedido por lado. El número 1 del ranking se deshizo en semifinales de la gran revelación del torneo, el monegasco Valentin Vacherot, por 6-4 y 6-4, en el primer enfrentamiento de su carrera. Por su parte, el italiano no tuvo grandes dificultades ante un cruce que se le presentaba como trabajoso. Superó a Alexander Zverev, por 6-1 y 6-4.

Para ambos será su decimoséptimo enfrentamiento, el cual lidera el español por 10-6, 5-3 en finales, aunque la última se la terminó quedando Sinner, cuando definieron el Finals a fines de 2025.

Además el condimento especial no solo lo pone el primer título de la temporada de polvo de ladrillo y la racha que arrastra el italiano, que ganó los primeros dos Masters 1000 del año, sino también el primer lugar del ranking. Alcaraz llegó a Montecarlo con 13590 puntos, 1190 más que Sinner, pero este último no había jugado el torneo el año pasado, mientras que el español, defiende las 1000 unidades, que obtuvo el año pasado, al levantar el trofeo.

Si Alcaraz se impone, conservará su puntaje, y el número 1 del Mundo, pero de lo contrario, perderá 350 puntos, mientras que Sinner ganará 1000, tomando la vanguardia en el ATP, en vísperas de Roland Garros.

Día, hora y dónde ver la final del Masters 1000 de Montecarlo

La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugará no antes de las 10:00 horas y se podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+. Será el segundo partido de la cancha central y comenzará tras la culminación de la final de dobles, que inicia a las 7:00.

El camino a la final

Carlos Alcaraz:

6-1 y 6-3 vs. Sebastián Báez (Argentina)

6-1, 4-6 y 6-3 vs. Tomás Martín Etcheverry (Argentina)

6-3 y 6-0 vs. Alexander Bublik (Kazajistán)

6-4 y 6-4 vs. Valentin Vacherot (Mónaco)

Jannik Sinner

6-3 y 6-0 vs. Ugo Humbert (Francia)

6-1, 6-7 (3-7) y 6-3 vs. Tomáš Macháč (República Checa)

6-3 y 6-4 vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá)

6-1 y 6-4 vs. Alexander Zverev (Alemania)