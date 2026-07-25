Old Christians y Old Boys en la final del Torneo Apertura de rugby: hora y dónde ver en vivo un partido decisivo

El Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División tendrá este sábado por la tarde la definición del Torneo Apertura del Top 12 con las finales de la Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce con tres partidos que prometen muchas emociones y en los que hay depositadas muchas expectativas.

La gran jornada de rugby comienza a la hora 14:00 y en Punta del Este, donde el local Lobos definirá el título de la Copa de Plata frente a Ceibos con el arbitraje de Armen Abi-Saab.

Luego, desde las 15:45 horas y en el Parque Cupra, Seminario será local ante Champagnat en la definición de la Copa de Bronce con Claudio Cattivelli como referee principal.

Y el plato fuerte de la jornada estará en el Estadio Charrúa, donde desde la hora 16:30 se jugará la final de la Copa de Oro con el clásico de los colegios con Old Christians y Old Boys como protagonistas.

El partido que tendrá el arbitraje de Gonzalo Ventoso, se podrá ver en vivo a través de Disney+, señal por la que a partir del próximo fin de semana que comenzará el Torneo Clausura se transmitirá un encuentro por sábado a las 15:30 en cancha de los clubes.

Old Christians venció a Old Boys en el clásico del Torneo Apertura de rugby. Foto: @RugbyClubesURU.

El camino hacia la definición encontró a los protagonistas de la final como grandes animadores de la fase regular en la que Old Christians le arrebató en la última fecha el primer lugar a Old Boys y cerró con un invicto de 11 encuentros que estiró en semifinales al vencer a Trébol de Paysandú por 24 a 14 logran un cupo en la definición del certamen.

Por su parte, Old Boys consiguió la otra plaza en la final de la Copa de Oro del Torneo Apertura luego de imponerse con un marcador de 29 a 22 ante Carrasco Polo en un encuentro de alto voltaje en el Estadio Charrúa.

Cabe recordar que Old Christians y Old Boys definieron la temporada 2025 con título para el equipo azulgrana, que en una gran final disputada el 15 de noviembre en el Estadio Charrúa derrotaron a los azules por 22 a 20 con un try-penal en la última jugada del partido. Antes, los mismos equipos habían definido primero el Torneo Apertura y luego también el Torneo Clausura siendo por amplio margen los mejores equipos de esa temporada en la Primera División del rugby uruguayo.