Mundial de rugby 2023: mirá todos los cruces confirmados de cuartos de final

Quedó definido el cuadro de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de Rugby 2023, con dos partidos en Marsella y dos en Saint-Denis. Todos los encuentros tendrán lugar el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de octubre.

Se confirmaron los partidos de cuartos de final del Mundial de Rugby 2023: Francia, país anfitrión, jugará contra Sudáfrica, actual campeón y triple ganador de la Copa Webb Ellis. Irlanda, número uno del mundo, se enfrentará a Nueva Zelanda, también tricampeona, en el Stade de France de Saint-Denis.

En el Estadio de Marsella, Gales, ganador del Grupo C, se enfrentará a Argentina tras la decisiva victoria ante Japón en Nantes. En el mismo escenario, Inglaterra, ganadora del Grupo D, se enfrentará a Fiji, que competirá en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de Rugby por primera vez desde 2007.

El calendario completo de los cuartos de final del Mundial de rugby 2023

Sábado 14 de octubre

12:00: Gales vs- Argentina en Stade de Marseille.

16:00: Irlanda vs. Nueva Zelanda en Stade de France, Saint Denis.

Domingo 15 de octubre

12:00: Inglaterra vs. Fiji en Stade de Marseille.

16:00: Francia vs. Sudáfrica en Stade de France, Saint Denis.

Portugal venció 24-23 a Fiji y decretó la eliminación de Australia del Mundial

Portugal en el partido ante Fiji en el Mundial de rugby 2023. Foto: AFP.

Portugal se impuso 24-23 ante Fiji, dio la sorpresa y decretó la eliminación de Australia del Mundial de rugby 2023. Por primera vez en su historia, los Wallabies no logran superar la primera fase en esta competencia. Por su parte, los oceánicos avanzaron a pesar de caer contra los lusos debido a que tenían ventaja en los cruces directos.

A pesar de tener un inicio con muchas imprecisiones, Fiji se puso en ventaja con el penal de Frank Lomani. Los lusos decretaron la igualdad con un penal de Samuel Marques (3-3). Un try de Raffaele Storti junto con la conversión de Marques puso el 10-3 para Portugal. Pero Fijo reaccionó de inmediato: Levani Botia llegó a la zona del in-goal y luego Lomani colocó la paridad en el partido (10-10.

Un try de Francisco Fernandes y la anotación de Marques estiraron la diferencia para los lusos (17-10). Mesake Doge acercó a Fiji en el marcador y Lomani lo igualó (17-17). Un penal convertido por él mismo los puso al frente por tres puntos, pero Portugal reaccionó una vez más con un try de Marta y una conversión de Marques que le dio la victoria.