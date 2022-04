Martín Aramburú, exjugador de Los Pumas, lo habrían asesinado entre dos agresores y de al menos seis disparos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta aquí se creía que Federico Martín Aramburú, el exjugador de Los Pumas asesinado en la madrugada del 19 de marzo pasado en las calles de París luego de una pelea en un bar, había sido herido mortalmente por los disparos de arma de fuego de Loik de Priol, uno de los militantes ultraderechistas con los que había tenido el altercado que desembocó en la tragedia. El hecho, se recuerda, comenzó con una discusión acalorada en el bar Le Mabillon, en la zona de St. Germain des Pres, llegando incluso a los golpes de puño hasta que fueron separados por los mozos del lugar. Martín Aramburú estaba acompañado por su socio comercial y también exjugador de rugby, el neozelandés Shaun Hegarty. Y en otra mesa, Le Priol con Romain Bouvier, también militante de extrema derecha.

En el plazo de tres días, los atacantes, junto con Lison R, novia de Le Priol y amiga de Bouvier y quien conducía un Jeep esa madrugada donde se trasladaba este último, fueron apresados. Le Priol en la frontera húngara con Ucrania, ya que se iba a prestar a combatir en la guerra desatada en ese país a causa de la invasión de Rusia; los otros dos involucrados, en París.

A través de una investigación del diario francés L’Equipe, que coteja novedades de la causa judicial y relatos de testigos, se realizó una reconstrucción más certera de distintos momentos de lo ocurrido esa madrugada. Hace dos semanas, el mismo diario presentó una nota con un testigo de la primera pelea, de nombre Claude, que vivía en un departamento a la calle cercano al bar Le Mabillon y que se despertó en plena madrugada como consecuencia de los gritos que provenían. Eran alaridos que surgían de la pelea entre los cuatro involucrados, uno de ellos, Martín Aramburú. En su relato, Claude dejó en claro una apreciación mientras observaba desde la ventana de su departamento como uno de los atacantes (se cree que Le Priol) le pegaba al exrugbier argentino: “Creo que si hubiera podido, lo hubiera matado a puñetazos”.



Este martes, también en L’Equipe, se publicó una carta muy sentida y firmada por dirigentes, jugadores, exjugadores y periodistas, destacando los valores de Martín Aramburú, así como mostrando la indignación por la forma como fue asesinado y la manera como cambió su vida y la de su familia en cuestión de horas. Un hecho repudiable y que piden que no se repita.

Ahora, la prestigiosa publicación dio a conocer más detalles de la reconstrucción de los hechos. “Se cree que Federico Martín Aramburú, ex jugador del Biarritz Olympique, ha sucumbido finalmente a las balas de sus dos presuntos agresores. Según nuestras informaciones, el exinternacional argentino (42 años), con 22 test y medalla de bronce en el Mundial de 2007, fue alcanzado por los dos tiradores, que los atacaron a él y a su ex compañero en el Biarritz y socio, Shaun Hegarty”, señala el diario. Y ahonda en los detalles.



Varias fuentes, afirma L’Equipe, “corroboran que Romain Bouvier (31 años), uno de los tres acusados en este caso de asesinato, habría alcanzado a la víctima con dos disparos de balas Smith and Wesson del calibre 32, después de haber utilizado un arma de fuego cuatro veces en dirección a Martín Aramburú a lo largo del Boulevard Saint-Germain (París VIe), hacia las 6.30 de la mañana del 19 de marzo. La escena tuvo lugar unos minutos después del intercambio de golpes entre Martín Aramburú y Hegarty, por un lado, y Bouvier, acompañado de Loïk Le Priol (27 años), dos ex militantes del GUD (Grupo Unión Defensa), un violento grupo estudiantil de extrema derecha, en la terraza de la brasserie Mabillon, a unas decenas de metros”.

El relato señala que tras la pelea en el bar, Romain Bouvier habría subido al jeep conducido por Lyson R., la novia de Le Priol, antes de partir en busca de su compañero, exsoldado, miembro del comando de marines de Montfort, que habría corrido para ir en busca de Martín Aramburú y Hegarty, supuestamente con la finalidad de seguir peleando. En el camino, los agredidos pararon en un hotel (el Welcome, en el boulevard St. Germain y Rue de la Seine, para pedir cubitos de hielo, de acuerdo con la versión de vigilantes nocturnos de la zona, para aplicarse en las manos y en algunas hematomas en la cara. Se entiende que tenían el rostro y los puños dañados por los golpes previos.



Fue en ese entonces cuando Romain Bouvier habría encontrado a Federico Martín Aramburú a la salida del hotel. En ese momento, y tras bajar del Jeep, Bouvier le preguntó, gritando en tono vehemente, dónde estaba Le Priol. Martín Aramburú avanzó hacia él y allí empezaron los disparos. Los dos primeros, dirigidos al piso, delante de sus pies, como amenaza. Y acto seguido, el mismo sospechoso disparó dos veces más contra la víctima, alcanzándola en una pierna y en el bajo vientre. A continuación, el Bouvier Se fue corriendo por el boulevard Saint-Germain en dirección a la rue du Bac, antes de llamar a un taxi y darse a la fuga.



Con Martín Aramburú herido, reapareció en escena Loïk Le Priol. Fue entonces cuando se produjo un nuevo forcejeo antes de que el exmilitar se apartara y disparara seis veces contra el exPuma, alcanzándole con cuatro disparos de 22LR. “Hubo cierta confusión sobre si Federico Aramburú había sido alcanzado por los disparos de Romain Bouvier”, dijo una fuente cercana a la investigación. La reconstrucción indicaría que sí.



Armas y adoración por Hitler, Mao y Stalin



En el registro del domicilio de Romain Bouvier, condenado en 2017 a dos meses de prisión en suspenso por actos de violencia que se remontan a 2015, los investigadores habrían descubierto varias armas de fuego, un chaleco antibalas con el logotipo de la Policía, un ejemplar de “Mein Kampf” de Adolf Hitler, así como una estatuilla de este último. Pero no sólo eso: este cercano al movimiento identitario, exalumno del Máster de carreras judiciales y ciencias penales de la Facultad de Derecho de París y que pensaba abrazar la carrera de abogado, habría tenido también obras sobre Mao y Stalin.



Según L’Equipe, las armas de fuego encontradas en el domicilio de Bouvier, así como las utilizadas durante los hechos, son modelos bastante antiguos. Varias fuentes mencionan “un revólver de pólvora negra” como el usado por Loïk Le Priol. Esta arma fue encontrada escondida cerca del puente Alexandre-III. En cambio, la de su cómplice aún no ha sido encontrada.



Martín Aramburú tenía 42 años, estaba casado y tenía dos hijas. Estaba instalado desde hace años en Biarritz, donde tenía el centro de operaciones de una agencia de viajes junto con Hegarty.