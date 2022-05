Lacalle Pou y otro guiño al rugby: llegó al Reino Unido con la corbata de Old Boys

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó el pasado domingo al Reino Unido para reunirse con el primer ministro Boris Johnson, entre otras actividades. En su arribo, el mandatario lució una corbata muy particular.

¿De qué se trata? Cuando Lacalle Pou fue recibido por la embajadora británica Faye O´Connor y el embajador uruguayo en Reino Unido, César Rodríguez Zavalla, tenía una corbata de Old Boys.

El presidente, acompañado de un traje azul y camisa blanca, lució una su corbata azulgrana a rayas con detalles en amarillo y el león, emblema del club, grabado en cada franja.



Lacalle Pou practicó rugby en su juventud primero en el colegio British y luego en Old Boys, club justamente fundado por exalumnos de este centro de estudios.



No es el primer acercamiento que el presidente tiene con el rugby. En otras oportunidades se mostró con distintas corbatas de Los Teros, obsequios de la Unión de Rugby del Uruguay (URU).

Lacalle Pou, incluso, dijo presente el año pasado en el Estadio Charrúa para alentar a la selección frente a Estados Unidos donde la Celeste obtuvo el pasaje al Mundial de Francia 2023.

El mes pasado, además, estuvo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado en el primer encuentro internacional de rugby entre Espartanos de Argentina y Fénix de la Unidad N ° 13 de Las Rosas, ambos integrados por personas privadas de libertad.



El jefe de Estado dio el puntapié inicial y también se refirió a la importancia de este deporte. "Los gringos fueron tan cracks que hicieron un deporte para todos, que no lo puede jugar uno solo. Vos tenés al mejor apertura del mundo y no podés hacer nada si no tenés 14 tipos que estén hombro con hombro", aseguró.



"Las reglas del rugby, por más que han ido evolucionando y hoy me botonearon, la tiré al line y era scrum 5, el juez me lo perdonó, se hicieron para que todos se sientan involucrados. Juegan el gordo, el flanco, el alto, el bajo, el rápido y el lento. Te enseña que la cosa es en equipo, y que no se salva mano a mano. Te enseña a levantar al caído, a respetar al adversario, a respetar al juez. El juez siempre tiene la razón, y cuando hablo de jueces habló en el sentido más amplio, aunque no nos guste", agregó.