Empieza el Americas Pacific Challenge: qué equipos juegan y qué importancia tiene para Uruguay

Tras la clasificación de Los Teros al Mundial de rugby de Francia 2023, la actividad internacional sigue en Uruguay ya que Montevideo será la sede de una nueva edición del Americas Pacific Challenge.

El torneo tendrá la presencia de seis selecciones y tiene como objetivo potenciar a diferentes seleccionados elevando la competitividad en jugadores que en un corto plazo pueden llegar a ser parte del combinado principal.

Luego de un parate obligado debido a la pandemia de coronavirus, el Americas Pacific Challenge vuelve y tendrá la presencia de seleccionados del norte y sur de América.

Los equipos que dirán presente son Argentina XV, Brasil A, Chile A, Paraguay A, Uruguay A y USA Selects, que competirán en el certamen que tendrá tres jornadas en el Estadio Charrúa.

Este evento cuenta con la financiación y el apoyo de World Rugby, el ente rector de este deporte que le confió una vez más la organización a la Unión de Rugby del Uruguay.

Los capitanes en Kibón. Foto: @RugbyUruguay.

En tal sentido, desde Uruguay se apostó a presentar una selección de jugadores jóvenes ya que como regla, 23 de los 28 integrantes de cada plantel deben tener 23 años o menos.

Los otros cinco integrantes de la convocatoria pueden tener cualquier edad, siempre y cuando sean mayores de 18 años.

En cuanto al torneo, los seis equipos se dividen en dos series de tres. En la A estarán Argentina XV, Chile A y Brasil A, quienes se enfrentarán a los seleccionados de la B: Uruguay A, USA Selectsy Paraguay A. El campeón del Americas Pacific Challenge será el que sume más puntos al término de las tres jornadas.

“La misión estratégica de World Rugby es hacer crecer este deporte a nivel mundial y este torneo está en el centro de esta estrategia al enfocarse en elevar la competitividad general del rugby a nivel nacional, regional e internacional”, dijo Sir Bill Beaumont, presidente de World Rugby refiriéndose a este certamen que tendrá su primera jornada este viernes en el Estadio Charrúa.

Por otra parte, el directivo agregó que “estamos felices de asociarnos con las uniones y regiones en una competencia que promueve y apoya el desarrollo de algunos de los mejores jugadores jóvenes de las Américas. Esperamos que esta experiencia los ayude a progresar en un futuro al más grande de los escenarios del deporte”.

Por último Beaumont cerró diciendo que “quisiera agradecerle a la Unión de Rugby del Uruguay y a todos los involucrados en la organización en estos momentos desafiantes. Su pasión y dedicación no decae. Esperamos ver las futuras estrellas del rugby en la región jugando en Montevideo”.

Foto: Fernando Ponzetto

El calendario del Americas Pacific Challenge



Viernes 22 de octubre

Estadio Charrúa

14:00 horas – Chile A vs. Paraguay A

17:00 horas – Brasil A vs. Uruguay A

*Para esta jornada estaba previsto el encuentro entre Argentina XV y USA Selects pero por problemas de conexiones en los vuelos, el equipo norteamericano no llegó al debut y el partido figurará como empate.

Martes 26 de octubre

Estadio Charrúa

12:30 horas – Brasil A vs. USA Selects

15:30 horas – Argentina XV vs. Paraguay A

18:30 horas – Chile A vs. Uruguay A

Sábado 30 de octubre

Estadio Charrúa

12:30 horas – Brasil A vs. Paraguay A

15:30 horas – Chile A vs. USA Selects

18:30 horas – Argentina XV vs. Uruguay A

El plantel de Uruguay A

El seleccionado uruguayo que diré presente en el Americas Pacific Challenge tendrá un equipo muy joven respetando el reglamento con el objetivo de potencia a jugadores que en el día de mañana pueden perfectamente ser parte de Los Teros de cara a todo lo que se viene para el equipo uruguayo que ya consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 2023.



🇺🇾 ¡Plantel confirmado!



☑️ Estos serán los jugadores que nos representarán en el #APC2021. ¡Vamos! pic.twitter.com/l6lnC5yXVl — U.R.U. (@RugbyUruguay) October 19, 2021