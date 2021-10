Están en la historia: Los Teros lograron un objetivo inédito para el rugby uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando un grupo está convencido, tiene confianza y trabaja para lograr sus objetivos, la recompensa llega. Y Los Teros son un fiel ejemplo de esto.

Hace exactamente una semana, el plantel celeste emprendía el regreso a Montevideo tras jugar el partido de ida frente a Estados Unidos en Denver, Colorado.

La derrota por 19 a 16 dejó la serie abierta y lejos de preocuparse, los jugadores regresaron a Uruguay con la plena convicción de que la llave podía revertirse. Y así fue.

Pero, como suele suceder, esos grandes triunfos están rodeados de situaciones límite o adversidades a las que el rugby uruguayo ha sabido enfrentar y derrumbar a lo largo de su historia.

Es que luego de haber sido gran figura en la ida aportando 11 de los 16 puntos de la Celeste y mostrando toda su clase, Felipe Berchesi aprontaba junto a sus compañeros la revancha, pero un inconveniente familiar lo hizo abandonar la concentración y viajar de inmediato a Francia.

Gastón Mieres vuela alto para apoyar un try para Los Teros. Foto: Marcelo Bonjour.

Esa adversidad se transformó para Los Teros en una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que ante un trago amargo, el grupo no se cae. No se esconde. Responde. Crece. Y actúa en consecuencia para lograr sus objetivos.

Y la meta era clara: clasificarse al Mundial en esta misma instancia. Los Teros estaban convencidos de que se podía. Y se pudo. Salieron a matar, a darlo todo, a dejar el alma en la cancha y no a cualquier precio.

Salieron a ser protagonistas en el juego, a proponer la idea que Esteban Meneses inculcó desde que llegó a Montevideo en 2016 para hacerse cargo de la selección uruguaya.

Con esas armas, los celestes lastimaron de entrada. Un try de Rodrigo Silva comenzó a marcar la cancha. No fue fácil porque Las Águilas tuvieron respuestas, pero Los Teros también. En el golpe a golpe, esta vez Uruguay no perdonó y cuando pudo pegar, lo hizo.

Los Teros se fueron al descanso 13-8 arriba. La ventaja alcanzaba para dar vuelta la serie, pero la ambición celeste pudo más y en el inicio del complemento llegó una catarata de tries: apoyaron Mieres, Gattas y Silva otra vez. Uruguay se puso 34-8 arriba y a pesar de insinuar una reacción apoyando un try y jugando mucho tiempo en campo rival, Las Águilas no pudieron dar vuelta el marcador.

Los Teros celebran la clasificación a la Copa del Mundo. Foto: Marcelo Bonjour.

Con el 34-15 final, Uruguay selló un triunfo histórico porque no solo consiguió su tercera clasificación consecutiva al Mundial sino que, además, por primera vez logró el cupo de Americas 1 y jugará la Copa del Mundo en el Grupo A con Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1.

Los Teros jugaron un partidazo y volvieron a shockear al mundo. Están en Francia 2023 y también en la historia.