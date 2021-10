Mirá el resumen con lo mejor del triunfo que depositó a Los Teros en el Mundial de rugby

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Teros lo hicieron de nuevo. Ganaron en casa. Impusieron sus condiciones en el Estadio Charrúa, vencieron a Estados Unidos por 34 a 15 y se clasificaron para la Copa del Mundo de rugby de Francia 2023.

El equipo de Esteban Meneses dio una muestra de carácter, juego y convicción para derrotar con holgura a Las Águilas norteamericanas y conseguir por primera vez en la historia el cupo de Americas 1 en el camino al Mundial.

La tarde se abrió con un try de Rodrigo Silva convertido por Federico Favaro y por más que luego llegaron los puntos de la visita con un penal de Will Magie y un try de Mikaele Kruse, Favaro puso dos penales para que la Celeste se fuera al descanso 13-8 arriba.

Esa ventaja alcanzaba para lograr el objetivo de la clasificación porque Uruguay necesitaba ganar por cuatro o más puntos ya que en la ida había perdido 19-16 el sábado 2 de octubre en Denver, Colorado.

Los Teros frente a Estados Unidos en el Estadio Charrúa. Foto: Marcelo Bonjour.

Pero en el complemento aparecieron Los Teros en todo su esplendor en el Estadio Charrúa y con una secuencia de muy buenos tries, el equipo de Esteban Meneses se encaminó a la victoria.

A los 41' apoyó Gastón Mieres, seis minutos después lo hizo Facundo Gattas y a los 53' volvió a sumar un nuevo try el "Dibu" Rodrigo Silva. La patada de Federico Favaro no falló. Los convirtió todos.

Uruguay se fue 34-8 arriba. estados Unidos intentó la reacción y algo consiguió jugando mucho tiempo en campo rival. Un try de Christian Dyer convertido por Luke Carter acortó diferencias, pero la defensa uruguaya se hizo gigante para mantener la distancia en el marcador.

Los Teros sellaron un triunfo de oro, ganaron por 34 a 15 y se clasificaron al Mundial de Francia 2023. Los espera el Grupo A con Nueva Zelanda, el anfitrión Francia, Italia y África 1.