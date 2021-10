¡Los Teros son mundialistas otra vez! Uruguay le ganó a Estados Unidos y se clasificó a Francia 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Teros consiguieron el gran objetivo y están en la Copa del Mundo de rugby. Uruguay venció por 34 a 15 a Estados Unidos en el Estadio Charrúa y jugará el Mundial de Francia 2023. Será la quinta presencia mundialista de la Celeste y la tercera de forma consecutiva. El equipo de Esteban Meneses ocupará un lugar en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1.

Primer tiempo

Los Teros salieron a proponer su juego y por varios momentos lo lograron. Y para muestra de todo eso, a los 4 minutos Uruguay tuvo la recompensa porque Rodrigo Silva apoyó el primer try de la tarde que le permitió al equipo de Esteban Meneses ponerse arriba 7-0 porque Federico Favaro hizo efectiva la conversión.



Pero Las Águilas no se quedaron y reaccionaron enseguida. Aprovecharon fallas de los celestes a la hora de defender y con un penal del apertura Will Magie descontó para ponerse a cuatro puntos: 7-3.



Y al igual que en Denver, el equipo norteamericano tuvo un buen uso del pie y complicó a Los Teros, que en los pies de Federico Favaro tuvieron la chance de aumentar la ventaja pero un penal del 14 dio en el palo a los 20’.

Pero además del pie, Estados Unidos fue un equipo efectivo. Lo había demostrado en la ida y lo empezó a demostrar en la revancha porque a los 28’ y en la primera chance de try que tuvo, no falló. Apoyó Mikaele Kruse y Will Magie falló la conversión. La visita pasó a ganar 8-7 y le ponía un manto de incertidumbre a la serie. También nerviosismo.



Parecía un golpe grande para Uruguay. Pero en el Estadio Charrúa estaban Los Teros, ese equipo de lucha, de esfuerzo y también de juego. La Celeste no se vino abajo y de inmediato tuvo una chance clara como para apoyar un try. Por poco no sumó de a cinco y fue pura y exclusivamente por la buena defensa rival.

De todas maneras, el juego uruguayo parecía ser superior al norteamericano, pero no se traducía en el marcador hasta que Federico Favaro puso a Uruguay nuevamente al frente con un penal a los 32’ dejando las cosas 10-8.



Ventaja corta para la Celeste. Necesitaba más puntos. Y llegaron. En el cierre de la primera parte, Los Teros volvieron a aprovechar la indisciplina de Estados Unidos para defender y Favaro sumó otra vez de a tres para que el equipo de Meneses se fuera al descanso 13-8 arriba y con la clasificación a la Copa del Mundo en el bolsillo hasta ese momento. Pero faltaba el complemento.

Segundo tiempo

Y en el complemento, Los Teros salieron con todo. Decididos, convencidos y con una enorme cuota de efectividad. A los 41’ Gastón Mieres apoyó el segundo try celeste por la derecha y con la conversión de Federico Favaro, Uruguay se fue 20-8 arriba.



Había más. La ambición celeste fue demasiado para los norteamericanos y a los 47’ apoyó Facundo Gattas para estirar la ventaja. Favaro puso una nueva conversión y Los Teros se encaminaban al objetivo porque ganaban 27-8 en el Estadio Charrúa que desbordaba de felicidad y alegría.



No había reacción de Las Águilas. Los Teros no paraban de tacklear, pero tampoco de jugar y de proponer. Fue así que se soltó Nicolás Freitas a los 53’ y con dos movimientos dejó de cara al try a Rodrigo Silva, quien apoyó el cuarto try celeste convertido por Federico Favaro para que el equipo de Esteban Meneses estuviera cada vez más cerca del sueño: 34-8.



Pero faltaba un montón. Y Las Águilas mostraron sus armas en la reacción. Lastimaron. Luego de varios minutos en campo rival, consiguieron sumar un nuevo try. A los 63’ apoyó Christian Dyer y con la conversión de Luke Carter la ventaja celeste era de 34 a 15.

En los últimos minutos fue Estados Unidos el que jugó en campo rival y fue ahí donde apareció la gran defensa de Los Teros para impedir que la visita sumara y se acercara en el marcador.



Los cambios refrescaron el físico de Uruguay para poder plantar buena defensa. Las Águilas buscaron imponer condiciones en el cierre del encuentro porque con el 34-15 en contra, no estaban logrando el objetivo de clasificarse a Francia 2023.



El tiempo pasó y la defensa celeste se hizo gigante. Los Teros cerraron el partido con una espectacular victoria por 34 a 15 en un Estadio Charrúa que explotó de felicidad y se clasificaron por tercera vez consecutiva a la Copa del Mundo. Estarán en Francia 2023 y ocuparán un lugar en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1.



Será la quinta participación de Uruguay en el Mundial de rugby. Será otro escalón para intentar subir y del que ya habrá tiempo de ocuparse porque hoy, Los Teros están de fiesta luego de obtener el pasaje directo a la cita mundialista.