Australia venció 34-14 a Portugal y sigue con posibilidades de avanzar a cuartos en el Mundial de rugby

La selección de Australia se impuso 34-14 ante Portugal y ahora está obligada a esperar por una victoria lusa ante Fiji para acceder a los cuartos de final del Mundial de rugby 2023.

El conjunto de Eddie Jones, que venía de caer ante el cuadro fijiano y Gales, se ubica en la segunda posición del grupo C, pero con solo un punto más que el bloque oceánico, que en los papeles son bastante superiores a los 'lobos' portugueses, que, a pesar de perder, dieron una buena imagen este domingo en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint Etienne.

Australia ante Portugal en el Mundial de rugby 2023. Foto: AFP.

Portugal le hizo partido a los 'Wallabies'. Incluso estuvieron al frente en el marcador con un try de Pedro Bettencourt y la correspondiente conversión de Samuel Marques (3-7) y después, pese a la reacción de Australia, completaron un encuentro más que digno.

Alertados por el sorprendente inicio de los dirigidos por Patrice Lagisquet, los australianos no quisieron más sorpresas. Tres tries, de Richard Arnold, David Porecki y Angus Bell, convertidos por Ben Donaldson, sellaron un claro 24-7 al descanso, que fue ampliado por otra marca de Fraser McReight en el segundo tiempo.

Los 'lobos' no se rindieron y lograron sumar otro nuevo try, obra de Rafael Simoes, luego convertido por Samuel Marques, para acortar distancias (29-14), aunque justo después Marika Koroibete firmó el definitivo 34-14.

Australia, de esta forma, queda ahora en las manos de Portugal. Necesita que le gane el próximo domingo a Fiji en Toulouse (sin que logre el punto bonus) para llegar a los cuartos de final y evitar un descalabro histórico.