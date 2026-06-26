Turquía 3-2 Estados Unidos por el Mundial 2026: una victoria agónica para despedirse de la Copa del Mundo

En una noche cambiante del Mundial 2026, Turquía le ganó 3-2 a Estados Unidos este jueves 25 de junio de 2026 por el Grupo D en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El triunfo le permitió al conjunto euroasiático sumar sus primeros tres puntos tras las derrotas 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, mientras que el anfitrión cerró con seis unidades luego de sus victorias previas.

El cierre del partido fue electrizante: parecía que se terminaba con empate 2-2 tras un disputado encuentro en el que las dos selecciones buscaron siempre el arco rival, pero en el último instante de los descuentos llegó el gol agónico de Kaan Ayhan, que resolvió el partido en el 90+8.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Turquía y Estados Unidos

La historia empezó sin espera: a los 3 minutos, Auston Trusty adelantó a los norteamericanos tras asistencia de Sebastian Berhalter y puso el 0-1.

La respuesta llegó a los 10, cuando Arda Guler convirtió el empate 1-1 con pase de Baris Yilmaz.

Turquía completó la reacción a los 31 minutos: Orkun Kökçü marcó el 2-1 después de la asistencia de Evren Eren Elmalı, y el descanso llegó con ventaja para los europeos.

En el arranque del segundo tiempo, Estados Unidos volvió a golpear. A los 49, Sebastian Berhalter pasó de asistidor a goleador y estableció el 2-2, un resultado que mantenía a los anfitriones en carrera dentro del trámite.

El tramo final tuvo a Estados Unidos con más volumen estadístico: terminó con 53% de posesión, 19 remates y nueve córners. Turquía, con 47% de pelota, 10 tiros y cuatro al arco, encontró la máxima eficacia en la última acción de gol.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció la jugada que cambió el cierre del Grupo D: a los 90+8, Can Uzun asistió a Kaan Ayhan, que marcó el 3-2 y selló el primer triunfo turco en esta Copa del Mundo.

Turquía 3-2 Estados Unidos

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Orkun Kokcu, Salih Ozcan; Oguz Aydin, Arda Güler, Kenan Yildiz; Baris Alper Yilmaz. DT: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Auston Trusty, Marc McKenzie, Miles Robinson; Sebastian Berhalter, Weston McKennie; Timothy Weah, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson; Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.