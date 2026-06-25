Cambios en el mundial de los pronósticos: "La Penca de los Cracks" tiene nuevo líder

La definición del Mundial 2026 también se vive fuera de la cancha. Mientras las selecciones disputan los últimos partidos de la fase de grupos y comienzan a perfilarse los cruces decisivos, la pelea por la cima de la Penca de los Cracks, un grupo de personalidades que compiten en el marco de la penca general Antel Ovación , atraviesa uno de sus momentos más apasionantes.

Luego de varias jornadas en las que la comunicadora e influencer Camila Rajchman había logrado instalarse en lo más alto de la clasificación, el empresario Mauricio La Buonora volvió a tomar el liderazgo y encabeza la tabla con 160 puntos.

La Buonora recuperó el primer puesto gracias a una serie de aciertos en los encuentros más recientes y ahora le saca nueve unidades de ventaja al músico e integrante de Márama, Pablo Arnoletti, una de las revelaciones del certamen, que aparece segundo con 151 puntos.

El podio lo completa Rajchman con 145 puntos, manteniéndose en la pelea por el título cuando todavía quedan partidos decisivos por delante. Muy cerca aparecen el ciclista Anderson Maldonado con 143 unidades y el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro con 142, en una clasificación que muestra una enorme paridad entre los principales contendientes.

Mauricio La Buonora.

También continúan en posiciones expectantes la influencer Vale Sulca (139), el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani (138), la deportista olímpica Lola Moreira (134), el chef y comunicador Hugo Soca (132) y el empresario Edgardo Novick (131), quienes completan los diez primeros lugares.

Tabla de posiciones de "La penca de los cracks".

La competencia reúne a figuras provenientes del deporte, los medios de comunicación, el empresariado y el entretenimiento. Además de los líderes de la clasificación, participan el remero olímpico Bruno Cetraro, el empresario Martín Gómez Platero, el rugbista Santiago Arata, la periodista Malena Castaldi, el empresario Carlos Lecueder, el conductor Maxi de la Cruz, el rapero Agustín Zeballos, el empresario Santiago Guelfi, la comunicadora Catalina Ferrand, el presidente de Nacional Ricardo Vairo y el bailarín y coreógrafo Emir Abdul.

Con los partidos finales de cada serie en disputa y los cruces eliminatorios cada vez más cerca, la tabla sigue abierta.

