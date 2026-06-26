Paraguay 0-0 Australia por el Mundial 2026: fue un pacto de no agresión que les sirvió a los dos

Paraguay y Australia empataron 0-0 este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido jugado en el Levi's Stadium de San Francisco.

El empate dejó a la Albirroja con cuatro puntos en el Grupo D, después de la caída 4-1 ante Estados Unidos y el triunfo 1-0 sobre Turquía. Mientras que los australianos también quedaron con cuatro, tras vencer 2-0 a Turquía y perder 2-0 con el local, pero por su saldo de goles clasificaron como segundos.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El equipo guaraní salió con un 5-4-1 y el conjunto oceánico lo hizo con un 3-4-3. En el primer tiempo, el marcador no se movió: Australia tuvo más posesión de pelota y sostuvo el control estadístico, mientras Paraguay atravesó ese tramo sin recibir tarjetas y se fue al descanso con el 0-0.

En el complemento apareció la primera amonestación: Jackson Irvine vio la amarilla a los 47 minutos para Australia. El equipo oceánico terminó con 56% de posesión, 12 remates y cinco al arco, números superiores a los de la Albirroja, que registró ocho tiros y dos entre los tres palos.

Paraguay sostuvo el orden defensivo, aunque también quedó condicionado por la amarilla a Diego Gómez a los 77 minutos. El cierre mantuvo la misma tónica: los australianos encontraron más volumen estadístico, pero el resultado no se alteró y el 0-0 quedó sellado en San Francisco.

Paraguay 0-0 Australia

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Paul Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato. DT: Tony Popovic.

Las estadísticas el partido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.