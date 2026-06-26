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El País Ovación Mundial

Paraguay 0-0 Australia por el Mundial 2026: fue un pacto de no agresión que les sirvió a los dos

Las dos selecciones culminaron la fase de grupos con cuatro puntos: mientras Australia clasificó como segundo del grupo D, los guaraníes deberán esperar la tabla final de terceros, pero con grandes chances de pasar de ronda.

El País
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26/06/2026, 01:52
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Jugadores de la selección de Paraguay se retiran del campo de juego tras la derrota.
Jugadores de la selección de Paraguay se retiran del campo de juego tras la derrota.
Foto: Jamie Squire/AFP

Paraguay y Australia empataron 0-0 este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido jugado en el Levi's Stadium de San Francisco.

El empate dejó a la Albirroja con cuatro puntos en el Grupo D, después de la caída 4-1 ante Estados Unidos y el triunfo 1-0 sobre Turquía. Mientras que los australianos también quedaron con cuatro, tras vencer 2-0 a Turquía y perder 2-0 con el local, pero por su saldo de goles clasificaron como segundos.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El equipo guaraní salió con un 5-4-1 y el conjunto oceánico lo hizo con un 3-4-3. En el primer tiempo, el marcador no se movió: Australia tuvo más posesión de pelota y sostuvo el control estadístico, mientras Paraguay atravesó ese tramo sin recibir tarjetas y se fue al descanso con el 0-0.

En el complemento apareció la primera amonestación: Jackson Irvine vio la amarilla a los 47 minutos para Australia. El equipo oceánico terminó con 56% de posesión, 12 remates y cinco al arco, números superiores a los de la Albirroja, que registró ocho tiros y dos entre los tres palos.

Paraguay sostuvo el orden defensivo, aunque también quedó condicionado por la amarilla a Diego Gómez a los 77 minutos. El cierre mantuvo la misma tónica: los australianos encontraron más volumen estadístico, pero el resultado no se alteró y el 0-0 quedó sellado en San Francisco.

Paraguay 0-0 Australia

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Paul Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato. DT: Tony Popovic.

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Las estadísticas el partido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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