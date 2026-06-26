Países Bajos 3-1 Túnez por el Mundial 2026: la Naranja triunfó y se medirá con Marruecos en dieciseisavos

Países Bajos venció 3-1 a Túnez este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido del Grupo F disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

La Naranja Mecánica cerró su tercera presentación invicta, con siete puntos, luego de haber empatado 2-2 ante Japón y goleado 5-1 a Suecia. Las Águilas de Cartago, que venían de caer 5-1 con Suecia y 4-0 frente a Japón, terminaron sin unidades y con una diferencia de goles muy desfavorable.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Túnez y Países Bajos

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo africano. A los 3 minutos, Ellyes Skhiri convirtió en contra y dejó a la Naranja 1-0 arriba cuando el marcador recién empezaba a acomodarse.

Apenas cuatro minutos más tarde, a los 7, Brian Brobbey amplió la ventaja tras asistencia de Virgil van Dijk. El 2-0 encaminó el trámite antes del cuarto de hora y consolidó una diferencia que pesó durante todo el primer tiempo.

Al descanso, el marcador estaba 2-0. Países Bajos sostuvo su 4-3-3, mientras Túnez presentó un 5-3-2 en un encuentro que no registró amonestaciones ni expulsiones.

En el complemento, Túnez encontró el descuento a los 54 minutos: Hazem Mastouri marcó el 1-2 después de una asistencia de Hannibal Mejbri y abrió un tramo de mayor expectativa para los norteafricanos.

La reacción duró poco en el marcador. A los 62, Jan Paul van Hecke anotó el 3-1 con pase de Tijjani Reijnders y le devolvió margen a la Naranja Mecánica, que llegó al cierre con el resultado a favor.

Las estadísticas acompañaron el desenlace: el vencedor tuvo 71% de posesión, 19 remates y seis tiros al arco, contra 10 intentos y cuatro al arco del conjunto tunecino. El arquero del equipo africano sumó cuatro atajadas y el neerlandés, tres.

Ficha técnica del partido

Túnez vs. Países Bajos

Cancha: Arrowhead Stadium de Kansas City

Árbitro: Katia García

Túnez:

Países Bajos:

Goles: 3' Ellyes Skhiri, en contra (0-1); 7' Brian Brobbey (0-2); 54' Hazem Mastouri (1-2); 62' Jan Paul van Hecke (1-3).

Tarjetas amarillas: No hubo.

Tarjetas rojas: No hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.