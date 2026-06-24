Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 24 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles (16:00 de Uruguay) en el BC Place de Vancouver en un duelo directo por el liderato del Grupo B del Mundial 2026, un partido que puede permitir por primera vez a los canadienses acceder a una ronda eliminatoria y que obliga a los helvéticos a ganar si quieren confirmar su condición de favoritos de la zona.

Los dos equipos llegan con cuatro puntos, pero Canadá encabeza el grupo por mejor diferencia de goles después de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su estreno y de golear por 6-0 a Qatar en la segunda jornada. Suiza, por su parte, igualó 1-1 ante Qatar y reaccionó con autoridad frente a Bosnia y Herzegovina, a la que derrotó por 4-1.

El empate le bastaría a Canadá para acabar primera y asegurarse una clasificación histórica, pero el equipo de Jesse Marsch llega al cierre de la fase de grupos con una mezcla de euforia e inquietud. La goleada ante Catar supuso la primera victoria canadiense en una Copa del Mundo, una noche de desahogo para una selección que en 1986 y 2022 se marchó sin puntos y que en el debut de este torneo había conseguido su primer empate mundialista.

Suiza vs. Canadá

Hora: 16:00

Estadio: Estadio BC Place de Vancouver

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Alineaciones probables

Suiza: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

DT: Murat Yakin.

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Choinière; Buchanan, David y Shaffelburg.

DT: Jesse Marsch.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Rafael Alves (Brasil)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Celebración del gol de Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial. Foto: Charlotte Wilson/AFP

Bosnia y Qatar, ambas con un punto, afrontan, también desde las 16:00, en el Lumen Field de Seattle, el tercer y último partido de la fase inicial con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro duelo del Grupo B entre Canadá y Suiza, ya que un empate en ese encuentro relegaría al vencedor a la tercera plaza, a la espera por ser uno de los ocho agraciados para pasar de ronda.

Qatar, dirigida por el español Julen Lopetegui, logró un punto contra Suiza en la primera jornada (1-1) y sufrió una goleada en la segunda jornada con Canadá (6-0), mientras que Bosnia inició el Mundial con empate frente a Canadá (1-1) y cayó goleado después con Suiza (4-1). De esta forma, las abultadas derrotas cosechadas perjudican enormemente su diferencia de goles en caso de empate, lo que hace aún más difícil sus posibilidades de clasificación si ganan este encuentro y terminan igualados a puntos con terceros de otros grupos.

Hora: 16:00

Estadio: Lumen Field de Seattle

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Alineaciones probables

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic.

DT: Sergej Barbarez.

Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag.

DT: Julen Lopetegui.

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela)

Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

Marruecos vs. Haití

Ismael Saibari celebrando su gol para Marruecos frente a Escocia por el Mundial 2026. Foto: FRANCK FIFE/AFP fotos.

Nacido en Terrassa, goleador único en los dos partidos de Marruecos en el Mundial 2026 y camino del Bayern Múnich, Ismael Saibari quiere más ante Haití, sobre todo el liderato del grupo en la competencia con Brasil a la misma hora y a mil kilómetros de distancia.

Es el desafío del atacante y de Marruecos, semifinalista en Qatar 2022. No se conforman simplemente con la clasificación, que también deben ganársela todavía, sino que van a por la primera posición, necesitados de una victoria ellos en Atlanta y pendientes del duelo de Brasil.

Hora:19:00

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Alineaciones probables

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khanouss; Saibari.

DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

DT: Sebastien Migne.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos).

Asistentes: Danny Makkelie y Hessel Steegstra (Países Bajos).

VAR: Dennis Higler (Países Bajos).

Escocia vs. Brasil

Vinicius Junior jugando para la selección de Brasil en el partido frente a Marruecos por el Mundial 2026. Foto: EFE

Hora: 19:00

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Disney+, Canal 5, Antel TV.

Alineaciones probables

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendrey, Andy Robertson; John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kieran Tierney y Che Adams.

DT: Steve Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

DT: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Asistentes: Alberto Morin y Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Kim Seung-gyu, arquero de Corea del Sur en el Mundial 2026. ULISES RUIZ/AFP fotos

Hora: 22:00

Estadio: Estadio BBVA de Monterrey

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Disney+, Canal 5, Antel TV.

Alineaciones probables

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Lyle Foster.

DT: Hugo Broos.

Corea: Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Heung-Min Son, Gue-Sung, Kang-In Lee.

DT: Hong Myung-Bo.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

República Checa vs. México

Hora: 22:00

Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

DT: Javier Aguirre.

República Checa: Matej Kovar; Tomas Hole, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hlozer, Patrik Schik.

DT: Miroslav Koubek.

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

