Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 22 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Después de unos días agitados, en los que la concentración de la selección se vio afectada por los falsos rumores sobre la salud del papá de Lionel Messi y sus declaraciones postpartido con Argelia, rival al que le anotó tres goles, Argentina está lista para un partido que le puede dar la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026 ante Austria, un oponente que a priori es inferior, pero que tiene valiosas fortalezas.

El delantero argentino Lionel Messi celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos

El DT Lionel Scaloni dispondría de los mismos once que golearon en el estreno, a excepción de Gonzalo Montiel, descartado por lesión.

El conjunto austríaco también debutó con victoria 3 -1 ante Jordania (goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arab en contra y Marko Arnautovi) y cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (hasta mayo jugó en el Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Hora: 14:00

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Canal 5, Antel TV, Disney+.

Argentina. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. D.T. Lionel Scaloni.

Austria. Alexander Schlager; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene o Stefan Posch; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Romano Schmid, Marko Arnautovic o Sasa Kalajdzic. D.T. Ralf Rangnick.

Árbitro. Amin Mohamed (EGI).

Asistentes. Mahmoud Abouelregal y A. Hossam Taha (EGI).

VAR. Khamis Al Marri (QAT).

Francia vs. Senegal

Formación de la selección de Francia para enfrentar a Senegal en el campeonato Mundial de fútbol 2026. Foto: Kevin C. Cox/Getty Images

En su estreno frente a Senegal el pasado martes, Francia ganó por 3-1 gracias a un sólido segundo tiempo, pero dejó muchas dudas en una floja primera mitad en la que solo realizó un remate al arco, su peor registro en un Mundial desde 1966.

Didier Deschamps se vio obligado a reordenar el ataque francés en la segunda mitad, desplazando a Dembélé al costado derecho, situando a Olise como mediapunta y dando entrada a Bradley Barcola en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué.

Ante Irak, 60 del ranking FIFA, es probable que Deschamps opte por repetir la fórmula que le funcionó ante Senegal, incluso con Barcola para dar a sus hombres el rodaje que necesitan para alimentar sus aspiraciones de conquistar su tercera Copa del Mundo.

Hora: 18:00

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Francia. Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

D.T. Didier Deschamps.

lrak. Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

D.T. Graham Arnold.

Árbitro. Drew Fischer (CAN).

Asistentes. Drew Fischer y Michael Barwegen.

VAR. Antonio Garcia (URU).

Noruega vs. Senegal

Erling Haaland festejando el primer gol de Noruega contra Irak por el campeonato Mundial 2026. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Hora: 21:00

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Noruega. Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth.

D.T. Stale Solbakken.

Senegal. Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

D.T. Pape Thiaw.

Árbitro. Wilton Sampaio (BRA).

Asistentes. Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA).

VAR. Rodolpho Toski (BRA).

Jordania vs. Argelia

Futbolistas disputando la pelota en el partido de Argelia vs Argentina por el campeonato Mundial 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

Hora: 00:00

Estadio: Levi's Stadium (San Francisco).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Jordania. Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mousa Al Taamari, Ali Olwan, Mahmoud Mardi; Mohammad Abu Zraiq.

D.T. Jamal Sellami.

Argelia. Luca Zidane; Rayan Aït Nouri, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Farès Chaibi; Amine Gouiri.

D.T. Vladimir Petkovi.

Árbitro. Slovko Vincic (SVN).

Asistentes. Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (SVN).

VAR. Ivan Bebek (CRO).