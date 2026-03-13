Mundial 2026: Copa Airlines conecta a los hinchas uruguayos con las ciudades en las que juega la Celeste

Alentar a Uruguay en la fase inicial de la Copa del Mundo FIFA 2026, con partidos en Miami y Guadalajara, es posible con Copa Airlines. Viajar, ir a los partidos y seguir a la Celeste exige una planificación precisa, como los pases de Federico Valverde.

Conseguir la entrada es solo el primer paso; el verdadero desafío es recorrer miles de kilómetros de forma eficiente. Por eso, la aerolínea cumple un rol clave al conectar el Aeropuerto Internacional de Carrasco con las diferentes sedes del torneo en Estados Unidos, México y Canadá a través de su red de rutas y su Hub en Panamá. Además, ofrece la posibilidad de sumar una escala en Ciudad de Panamá y disfrutar de unos días de desconexión.

El punto de partida

Viajes en Copa Airlines Foto: Cortesía Copa Airlines

Para los hinchas uruguayos, el viaje comienza en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Copa Airlines vuela desde y hacia Uruguay hace 20 años y actualmente opera 21 frecuencias semanales desde Montevideo, lo que permite conectar con distintos destinos del hemisferio norte.

Esta disponibilidad de vuelos brinda mayor flexibilidad para organizar el itinerario mundialista. A su vez, los pasajeros pueden despachar su equipaje en Montevideo y retirarlo directamente en su destino final, ya sea Miami, Guadalajara u otra ciudad de la red de la aerolínea.

Miami y alternativas en Florida

Ciudad de Miami Foto: Cortesía Copa Airlines

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, alberga el Hub de las Américas, el centro de conexiones de Copa Airlines en la región. Desde allí se articulan los vuelos que enlazan Montevideo con múltiples ciudades del continente.

El diseño del hub permite conexiones rápidas sin necesidad de pasar por aduana o migraciones en Panamá, mientras que la Terminal 2 ofrece servicios, espacios gastronómicos y salas Copa Club para quienes deseen descansar o trabajar durante la escala.

Uruguay debutará en el Hard Rock Stadium de Miami el 15 de junio frente a Arabia Saudita y volverá a jugar en esa ciudad el 21 de junio ante Cabo Verde. Para atender la demanda de pasajeros, Copa Airlines cuenta con 50 frecuencias semanales entre Ciudad de Panamá y Miami.

En caso de alta ocupación en esa ruta, la red de la aerolínea también ofrece otras puertas de entrada al estado de Florida: Orlando cuenta con 50 frecuencias semanales, Tampa con 12 y Fort Lauderdale, ubicada a unos 30 minutos de Miami, con siete.

Conexión directa a Guadalajara

Estadio de Guadalajara Foto: Cortesía Copa Airlines

El tercer partido de Uruguay en la fase inicial será el 26 de junio frente a España en el Estadio Guadalajara, en México. Tradicionalmente, muchos itinerarios implicaban volar a Ciudad de México y luego continuar el viaje hacia esa ciudad. Pero Copa Airlines ofrece una alternativa directa desde Panamá con ocho frecuencias semanales a Guadalajara, lo que permite reducir tiempos de traslado y simplificar el recorrido.

Una red para seguir el torneo

Más allá de los partidos de Uruguay, la red de Copa Airlines cubre varias sedes más del Mundial 2026. En Estados Unidos, además de los destinos en Florida, la aerolínea vuela a ciudades que también recibirán encuentros del torneo, como Nueva York, Los Ángeles, Boston, San Francisco y Atlanta.

En México conecta con Ciudad de México mediante 41 frecuencias semanales y con Monterrey con ocho.

En Canadá, la conectividad incluye Toronto, que es sede de seis partidos mundialistas, y Montreal, ambas con siete frecuencias semanales.

Hub of the Americas Foto: Cortesía de Copa Airlines