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El País Ovación Mundial

El penal que protestó Uruguay en los descuentos del partido ante España por una falta a Federico Viñas

En una de las últimas jugadas del cruce, los futbolistas de la Celeste se fueron sobre el árbitro marroquí para manifestar su disconformidad por el toque del futbolista español sobre el nueve.

El País
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26/06/2026, 23:01
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Posible falta de Dani Olmo a Federico Viñas en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026.
Posible falta de Dani Olmo a Federico Viñas en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026.
Foto: AFP

La selección de Uruguay protestó un penal a los 98 minutos, casi antes de que empezaron los cinco de descuentos del partido ante España, por una falta a Federico Viñas por parte de Dani Olmo.

En una de las últimas jugadas del cruce, los futbolistas de la Celeste se fueron sobre el árbitro Ismail Elfath para manifestar su disconformidad por el toque del futbolista español sobre el nueve de Uruguay.

Tarjeta roja a Agustín Canobbio durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026.
Tarjeta roja a Agustín Canobbio durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026.
Foto: EFE

El VAR, a cargo de Tatiana Guzmán, no llamó al árbitro marroquí, que tampoco había cobrado falta, y el partido continuó. Uruguay no pudo dar vuelta el resultado y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026.

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