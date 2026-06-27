El penal que protestó Uruguay en los descuentos del partido ante España por una falta a Federico Viñas

La selección de Uruguay protestó un penal a los 98 minutos, casi antes de que empezaron los cinco de descuentos del partido ante España, por una falta a Federico Viñas por parte de Dani Olmo.

¿ERA PENAL PARA URUGUAY?



Viñas y Olmo protagonizaron una jugada que toda la Celeste reclamó como falta del español.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AisNVFiDtu — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

En una de las últimas jugadas del cruce, los futbolistas de la Celeste se fueron sobre el árbitro Ismail Elfath para manifestar su disconformidad por el toque del futbolista español sobre el nueve de Uruguay.

Tarjeta roja a Agustín Canobbio durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

El VAR, a cargo de Tatiana Guzmán, no llamó al árbitro marroquí, que tampoco había cobrado falta, y el partido continuó. Uruguay no pudo dar vuelta el resultado y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026.