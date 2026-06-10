DSports y la seriedad que un Mundial se merece: el único en transmitir los 104 partidos y con grandes talentos

Este Mundial (11 de junio - 19 de julio) será el más grande de la historia: por primera vez habrá 48 selecciones peleando por el título en 16 sedes de tres países: Canadá, Estados Unidos y México. En esos tres jugará de local DSports, que será la única señal en transmitir en la región los 104 partidos del torneo, con 72 juegos más de lo que brinda cualquier otro oferente.

DirecTV lleva acompañando esta pasión desde hace 20 años y transmitirá íntegramente su sexto Mundial consecutivo. En este contexto, a días de que comience la cita más esperada por los futboleros, presentó en el Estadio Centenario su propuesta multiplataforma para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que participaron los referentes de DirecTV, DGO y Dsports.

Durante el encuentro en la casa del fútbol se dieron a conocer los talentos uruguayos que formarán parte, y Silvana Lettieri, country manager de DirecTV en Uruguay, adelantó que ya cuentan con los derechos para el Mundial 2030, edición que tendrá un acto inaugural en el Centenario, Monumento del Fútbol Mundial, para conmemorar el centenario del torneo, cuya primera edición ganó la selección uruguaya en 1930.

Rodrigo Romano, Federico Buysan y Soledad Sejas encabezan el gran equipo de DSports para el Mundial 2026. Foto: DIRECTV / Agustín Medone.

Lettiere habló con El País al término del evento y explicó la importancia de llevar un nuevo Mundial a cada pantalla: “Es un momento muy especial. Para nosotros realmente es una celebración estar en el sexto Mundial consecutivo. Ya son 20 años trabajando para ellos y no solamente llegando a los hogares del país, sino a los otros cinco países donde operamos en la región: vamos a llegar a millones de hogares en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. Cada Mundial tiene sus particularidades y este es de 104 partidos, en tres países diferentes, lo que realmente es un desafío de producción en cuanto a asegurar que podamos llegar con la calidad impecable que nos caracteriza y a todos los hogares que mencioné”, expresó la country manager.

En esta misma línea, explicó que cerca de 80 personas se trasladaron a cada una de las sedes para asegurar el estándar que caracteriza a la señal.

"Se mueve, se mueve; se juega, se juega"

Rodrigo Romano, Federico Buysan y Soledad Sejas encabezan el gran equipo de DSports para el Mundial 2026.

Foto: El País.





La cobertura de los partidos de la selección uruguaya estará a cargo del relator Rodrigo Romano, con los comentarios de Federico Buysan y Soledad Sejas desde el campo de juego. El equipo periodístico se completará con Nadia Fumeiro, Diego Miranda, Mauro Mas, Mario Martínez, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, entre otros talentos que desplegarán programación especial centrada en las 48 selecciones y las 16 sedes en los tres países anfitriones.

La oferta contempla más de mil horas de producciones originales, destacando que tanto las previas como los postpartidos tendrán una duración de una hora. Con la plataforma de streaming DGO y la señal deportiva DSports, los abonados de DirecTV podrán acceder a la transmisión a través del ecosistema DSports, que incluye las señales DSports, DSports 2 y DSports +.

Por otra parte, habrá opciones de audio con relato local y herramientas como mosaico multipantalla para apreciar distintas imágenes durante los encuentros: por un lado el partido y por otro los rostros de los entrenadores o la llegada de los hinchas a las tribunas.

Pero además de los canales tradicionales, la compañía redobló su apuesta y como ya dejó de qué hablar en el verano en Punta del Este, trabajará desde el lugar de los hechos con su streaming. Desde el 12 de junio se pondrá en marcha DGO Stream y producciones con figuras como Andy Kusnetzoff, Pampita Ardohain, “El Pollo” Álvarez, Zaira Nara, Lola Latorre y Rafa Cotelo. Cabe destacar que parte de esa oferta también estará disponible en YouTube.

“Incorporamos otros talentos que van dirigidos a un público más joven para abarcar las distintas formas en las que la gente quiera consumir este contenido, y, en este ecosistema que conformamos entre DSports, DirecTV y DGO, podamos darle a cada espectador lo que más le gusta”, aseguró Lettiere.

Rafa Cotelo en la presentación de la propuesta multiplataforma de DIRECTV para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: El País.

Con esta cobertura, DirecTV reafirma su presencia histórica en la transmisión de Copas del Mundo y consolida a DSports, alcanzado el 100 % de los hogares en diversos cableoperadores, como referente regional en entretenimiento deportivo. Desde hace 20 años en los Mundiales y con el 2030 asegurado.

CALENDARIO Para no perderte de ningún partido, ingresando a la página web de DGo , podés descargar el calendario completo del Mundial 2026 y activar tus recordatorios.

“El Mundial 2030 es muy especial para nosotros porque se juega justamente en nuestros países: Argentina, Uruguay y Paraguay. Transmitir en casa es un momento muy especial y no podíamos no ser nosotros quienes lo transmitiéramos. Ahí estaremos, firmes. Seguimos siendo la casa de los Mundiales”, cerró, desde el Centenario, la country manager de DirecTV en Uruguay.