Nueva Zelanda 1-5 Bélgica por el Mundial 2026: los europeos golearon y se quedaron con la cima del Grupo G

En el Mundial 2026, Bélgica goleó 5-1 Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, Canadá, este sábado 27 de junio de 2026, por el Grupo G.

El resultado dejó a los Diablos Rojos con cinco puntos, luego de sus empates 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán. El representante oceánico, que venía de igualar 1-1 con Irán y caer 3-1 ante Egipto, cerró su recorrido con una unidad en una zona que quedó marcada por la contundencia belga.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido empezó con ambos equipos parados con un 4-2-3-1, pero con una diferencia clara en el volumen ofensivo. Bélgica terminó con 55% de posesión, 33 remates y 10 tiros al arco, mientras que Nueva Zelanda registró seis disparos y dos entre los tres palos.

La apertura llegó a los 28 minutos, cuando Leandro Trossard puso el 0-1 para los europeos. Con ese gol, los Diablos Rojos se fueron al descanso en ventaja, en un primer tiempo en el que el marcador todavía mantenía al equipo oceánico dentro del encuentro.

En el inicio del complemento, Nueva Zelanda recibió la primera amonestación: Marko Stamenic vio la amarilla a los 46 minutos. Cuatro minutos después, Trossard volvió a marcar y estiró la diferencia a 0-2, un golpe que encaminó definitivamente el trámite.

La segunda tarjeta amarilla para los oceánicos fue para Elijah Just, a los 56 minutos. A los 66, Kevin De Bruyne convirtió el 0-3 y consolidó la superioridad belga en el marcador y en el desarrollo.

Nueva Zelanda descontó a los 84 minutos por intermedio de Just, que puso el 1-3. Sin embargo, la reacción duró poco: a los 86, Romelu Lukaku marcó el 1-4 tras asistencia de Nicolas Raskin, y en el cuarto minuto de adición Alexis Saelemaekers cerró el 1-5 con pase de Lukaku.

Bélgica se fue de Vancouver con una goleada que lo dejó líder de su grupo, mientras que Nueva Zelanda volvió a quedar sin superar la fase de grupos.

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Cancha: BC Place de Vancouver.

Árbitro: Adham Makhadmeh.

Goles: Leandro Trossard (28' y 50'), Kevin De Bruyne (66'), Elijah Just (84'), Romelu Lukaku (86') y Alexis Saelemaekers (90'+4').

Tarjetas amarillas: Marko Stamenic (46') y Elijah Just (56'), de Nueva Zelanda.

Tarjetas rojas: no hubo.

Nueva Zelanda: Max Crocombe - Tim Payne (Michael Boxall, 64), Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace (Francis De Vries, 79) - Ryan Thomas (Ben Old, 46), Marko Stamenic - Sarpreet Singh (Jesse Randall, 46), Joe Bell (Callum McCowatt, 64), Elijah Just - Chris Woods.DT: Darren Bazeley.

Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper - Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 72), Hans Vanaken - Kevin De Bruyne (Amadou Onana, 72), Youri Tielemans (Nicolas Raskin, 85), Jeremy Doku (Matías Fernández, 56) - Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 85). DT: Rudi Garcia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.