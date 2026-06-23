Jordania 1-2 Argelia por el Mundial 2026: los Zorros del Desierto dieron vuelta un partido clave

Por el Mundial 2026, Argelia venció a Jordania 2-1 este martes en el Grupo J. El partido se disputó en el Levi's Stadium, de Santa Clara, Estados Unidos, y dejó a los africanos con aire después de su caída inicial.

La selección norteafricana llegó golpeada por el 3-0 sufrido ante Argentina, pero reaccionó a tiempo y alcanzó sus primeros tres puntos. Del otro lado, el debutante mundialista, que venía de perder 3-1 con Austria, quedó sin unidades tras dos presentaciones y con la obligación de cerrar la fase con una respuesta fuerte.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Jordania y Argelia

Jordania se paró con un 3-4-3 y encontró el primer golpe a los 36 minutos: Nizar Al Rashdan marcó el 1-0 tras asistencia de Musa Al Taamari. Ese gol llevó al descanso a los asiáticos en ventaja, mientras Argelia, con un 4-3-3, debió remar desde atrás.

Antes del cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, Ramiz Zerrouki recibió tarjeta amarilla en el equipo africano. En el complemento, la tensión también alcanzó al conjunto jordano: Husam Abu Dahab fue amonestado a los 64 minutos.

El empate llegó a los 69 minutos, cuando Nadhir Benbouali convirtió el 1-1 con asistencia de Riyad Mahrez. A partir de allí, el dominio estadístico de Argelia terminó de reflejarse en el marcador: tuvo 75% de posesión, 17 remates, ocho al arco y 10 tiros de esquina.

La remontada se completó a los 82 minutos con el tanto de Amine Gouiri, que puso el 1-2 definitivo. Jordania, pese a sus ocho remates y cuatro al arco, no pudo sostener la ventaja inicial y acumuló su segunda derrota en el certamen.

¡LO DIO VUELTA ARGELIA!



Otra vez de una pelota parada llegó el gol del equipo africano, ahora con el tanto de Gouiri para poner el 2-1 contra Jordania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qc9hR1rzGh — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Ficha técnica del partido

Jordania vs. Argelia

Cancha: Levi's Stadium de Santa Clara

Árbitro: Slavko Vinčić

Jordania:

Argelia:

Goles: Nizar Al Rashdan (Jordania), 36'; Nadhir Benbouali (Argelia), 69'; Amine Gouiri (Argelia), 82'.

Tarjetas amarillas: Ramiz Zerrouki (Argelia), 44'; Husam Abu Dahab (Jordania), 64'.

Tarjetas rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.