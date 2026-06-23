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El País Ovación Mundial

Jordania 1-2 Argelia por el Mundial 2026: los Zorros del Desierto dieron vuelta un partido clave

El seleccionado africano reaccionó en el segundo tiempo, ganó 2-1 y sumó sus primeros tres puntos, mientras que el debutante asiático quedó muy comprometido en el Grupo J.

El País
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23/06/2026, 08:16
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Amine Gouiri celebra su gol marcado para Argelia ante Jordania por el Group J del Mundial 2026.
Amine Gouiri celebra su gol marcado para Argelia ante Jordania por el Group J del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Por el Mundial 2026, Argelia venció a Jordania 2-1 este martes en el Grupo J. El partido se disputó en el Levi's Stadium, de Santa Clara, Estados Unidos, y dejó a los africanos con aire después de su caída inicial.

La selección norteafricana llegó golpeada por el 3-0 sufrido ante Argentina, pero reaccionó a tiempo y alcanzó sus primeros tres puntos. Del otro lado, el debutante mundialista, que venía de perder 3-1 con Austria, quedó sin unidades tras dos presentaciones y con la obligación de cerrar la fase con una respuesta fuerte.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Jordania y Argelia

Jordania se paró con un 3-4-3 y encontró el primer golpe a los 36 minutos: Nizar Al Rashdan marcó el 1-0 tras asistencia de Musa Al Taamari. Ese gol llevó al descanso a los asiáticos en ventaja, mientras Argelia, con un 4-3-3, debió remar desde atrás.

Antes del cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, Ramiz Zerrouki recibió tarjeta amarilla en el equipo africano. En el complemento, la tensión también alcanzó al conjunto jordano: Husam Abu Dahab fue amonestado a los 64 minutos.

El empate llegó a los 69 minutos, cuando Nadhir Benbouali convirtió el 1-1 con asistencia de Riyad Mahrez. A partir de allí, el dominio estadístico de Argelia terminó de reflejarse en el marcador: tuvo 75% de posesión, 17 remates, ocho al arco y 10 tiros de esquina.

La remontada se completó a los 82 minutos con el tanto de Amine Gouiri, que puso el 1-2 definitivo. Jordania, pese a sus ocho remates y cuatro al arco, no pudo sostener la ventaja inicial y acumuló su segunda derrota en el certamen.

Ficha técnica del partido

  • Jordania vs. Argelia
  • Cancha: Levi's Stadium de Santa Clara
  • Árbitro: Slavko Vinčić
  • Jordania:
  • Argelia:
  • Goles: Nizar Al Rashdan (Jordania), 36'; Nadhir Benbouali (Argelia), 69'; Amine Gouiri (Argelia), 82'.
  • Tarjetas amarillas: Ramiz Zerrouki (Argelia), 44'; Husam Abu Dahab (Jordania), 64'.
  • Tarjetas rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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